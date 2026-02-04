Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 4. februára 2026 o 12:49
Čas čítania 1:03

REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko

REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Ako je na tom Slovensko?

K 1. januáru 2026 malo zákonom stanovenú minimálnu mzdu 22 z 27 krajín Európskej únie. Výnimkou sú Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Najnižšie minimálne mzdy, pod hranicou 1 000 eur mesačne, boli v ôsmich krajinách, vrátane Slovenska, Česka, Bulharska či Rumunska.

V ďalších ôsmich štátoch sa minimálna mzda pohybovala od 1 000 do 1 500 eur a v šiestich krajinách, najmä v západnej Európe, presiahla hranicu 1 500 eur mesačne, informuje Eurostat na webe

eurrostat, mapa
Zdroj: Eurostat

Slovensko sa posunulo do vyššej kategórie

Rozdiely medzi krajinami sú však výrazne menšie po zohľadnení rozdielnych cien. Po prepočte na paritu kúpnej sily bola najnižšia minimálna mzda v Estónsku a najvyššia v Nemecku, pričom rozdiel medzi nimi bol približne 2,4-násobný.

Slovensko sa po tomto prepočte radí do strednej skupiny krajín s minimálnou mzdou do 1 000 eur. Oproti roku 2025 sa Slovensko spolu s Bulharskom a Českom posunulo do vyššej kategórie, čo naznačuje postupné zbližovanie minimálnych miezd v rámci Európskej únie.

Minimálna mzda v krajinách EÚ 

Kategória minimálnej mzdy Krajina Minimálna mzda (€ / mesiac)
Do 1 000 € Bulharsko 620 €
  Lotyšsko 780 €
  Rumunsko 795 €
  Maďarsko 838 €
  Estónsko 886 €
  Slovensko 915 €
  Česko 924 €
  Malta 994 €
1 000 – 1 500 € Grécko 1 027 €
  Chorvátsko 1 050 €
  Portugalsko  1 073 €
  Cyprus 1 088 €
  Poľsko  1 139 €
  Litva  1 153 €
  Slovinsko  1 278 €
  Španielsko  1 381 €
Nad 1 500 € Francúzsko  1 823 €
  Belgicko 2 112 €
  Holandsko 2 295 €
  Nemecko 2 343 €
  Írsko 2 391 €
  Luxembursko 2 704 €
euro
Zdroj: Unsplash/Ibrahim Boran/volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Ekonomika Ekonomika
