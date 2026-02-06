Jazda sa skončila nehodou priamo v strede kruhového objazdu.
Policajná motorizovaná jednotka z Nitry si počas nočnej služby všimla osobné vozidlo značky Volkswagen, ktoré sa po Triede Andreja Hlinku pohybovalo neprimerane vysokou rýchlosťou. Policajti sa ho pre podozrivú jazdu rozhodli zastaviť a skontrolovať. Informovala o tom polícia na Facebooku.
Policajti spustili sirénu. Vodič však na výzvy nereagoval a pokračoval v jazde smerom do centra mesta. Útek sa skončil na okružnej križovatke, kde vodič nezvládol riadenie a narazil do obrubníka. Auto zastalo priamo v strede kruhového objazdu.
Z vozidla vystúpil 18-ročný vodič spolu so štyrmi maloletými spolujazdcami. Dvaja z maloletých spolujazdcov boli výrazne pod vplyvom alkoholu a polícia ich rieši v samostatnom konaní. Dychová skúška u vodiča prítomnosť alkoholu nepotvrdila ale orientačný test na drogy vyšiel pozitívne na THC. Mladík sa k užitiu marihuany priznal.
Vodič následne absolvoval lekárske vyšetrenie, pri ktorom mu bol odobratý biologický materiál na ďalšie skúmanie. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali pokračovať v jazde.