Kontroly prebiehajú pomocou eSlužieb.
Sociálna poisťovňa pripomína, že zamestnávatelia môžu požiadať o vykonanie kontroly svojho zamestnanca, ktorou si overia, či dodržiava liečebný režim počas ePN.
Kontrolu je možné vykonať pomocou eSlužieb Sociálnej poisťovne. Taktiež sa skrátil čas medzi podaním žiadosti a realizáciou kontroly zamestnanca, informuje Sociálna poisťovňa.
Ide o rýchlejšiu formu komunikácie so Sociálnou poisťovňou, ktorá prijme žiadosť väčšinou v deň podania a v prípade, že zistí porušenie liečebného režimu, informuje o tom zamestnávateľa prostredníctvom eSlužieb.
