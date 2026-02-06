V koalícii sa už diskutuje o možných kandidátoch.
V koalícii sa diskutuje o možnosti vymenovania nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami. Strana Smer naznačuje, že by preferovala rozhodnúť o nástupcovi skôr, než Marošovi Žilinkovi skončí jeho riadne funkčné obdobie. Informovali o tom správy TA3.
Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa skončí funkcia v decembri 2027 a parlamentné voľby by mali byť predtým, na jeseň 2027.
Maroš Žilinka tvrdí, že sa nechystá odísť skôr z funkcie. Jeho vyhlásenia o nedostatočnom postupe pri vyšetrovaní korupcie však vyvolali kritiku zo strany predstaviteľov strany Smer-SD, tí mu vyčítajú, že do témy vnáša politický rozmer. Poslanec Richard Glück (Smer-SD) v piatok 6. februára na tlačovej konferencii vyhlásil, že „z Generálnej prokuratúry sa stala najsilnejšia opozičná strana“.
V koalícii sa už diskutuje o možných kandidátoch na uvoľnený post. Robert Kaliňák zopakoval, že mien vhodných nástupcov je viac, pričom medzi nimi spomenul premiérových poradcov, právnikov Mareka Paru a Davida Lindtnera.
Opoziční politici kritizujú plán vymenovať nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami. Podľa nich ide o snahu dosadiť do funkcie kandidáta blízkeho vládnej koalícii, pričom takýto postup označujú za neštandardný.