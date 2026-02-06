SVPS varuje verejnosť pred konzumáciou vajíčok z farmy v Čalovci pri Komárne.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR apeluje na verejnosť, aby vrátili vajcia pochádzajúce z farmy v obci Čalovec pri Komárne, kde bol potvrdený výskyt vtáčej chrípky.
Informujú : „Ak ste zakúpili vajíčka s týmto označením a uvedeným dátumom minimálnej trvanlivosti, vráťte ich predajcovi “. Ide konkrétne o :
1 SK KN 6-2 (farma Čalovec) DMT od 11. februára 2026 až do 3. marca 2026
1 SK KN 6-6 (farma Vajas - balená v monitorovacom období v triedarni spolu s farmou Čalovec) DMT od 11 februára 2026 až do 3. marca 2026
