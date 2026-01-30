Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 30. januára 2026 o 20:00
Čas čítania 0:21

Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu

Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Zdroj: Getty Images/Sean Gallup

Situáciu navyše komplikuje kartel OPEC+, ktorý odmieta rýchle zvýšenie ťažby, čím udržuje ceny palív na vysokých úrovniach.

Analytici očakávajú, že ceny benzínu v nasledujúcich dňoch prekročia hranicu 1,50 eura za liter. Hlavný dôvod predstavuje prudký nárast cien ropy na svetových trhoch, kde komodita zdolá psychologickú hranicu 70 dolárov za barel, informuje portál tvnoviny.

Za drahšie palivá môžu najmä obavy z možného konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Trhy znervózňuje aj postoj zoskupenia OPEC+, ktoré vyslalo jasný signál o svojej stratégii. Odborníci predpokladajú, že kartel zotrvá pri opatrnom prístupe a nebude sa ponáhľať so zvyšovaním ťažby. Práve obmedzená ponuka ropy na trhu tlačí ceny na čerpacích staniciach nahor.

Ropa
Zdroj: Unsplash/Zbynek Burival



Súvisiace témy:
Slovensko
