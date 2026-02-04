Na Slovensku sa každoročne rozvádzajú tisíce párov a rok 2026 nebude zrejme výnimkou. Základné pravidlá rozvodu síce zostávajú rovnaké, no v praxi sa čoraz viac riešia detaily ako deti, bývanie, hypotéky, majetok či striedavá starostlivosť.
Ak o rozvode uvažujete, toto je praktický prehľad toho, čo vás reálne čaká.
Ako dnes prebieha rozvodové konanie
Rozvod na Slovensku sa začína podaním návrhu na súd. Jeden z manželov musí preukázať, že manželstvo je trvalo a vážne rozvrátené a nemožno očakávať jeho obnovenie.
Súd postupuje podľa tzv. vyšetrovacieho princípu – skúma príčiny rozvratu manželstva, mieru zavinenia a zároveň prihliada na situáciu maloletých detí, ak ich manželia majú.
V praxi platí jednoduché pravidlo: čím viac vecí si viete dohodnúť vopred (deti, majetok, výživné), tým rýchlejší, lacnejší a menej stresujúci je celý proces.
Deti ako kľúčová téma rozvodu
Ak majú manželia deti, rozvod bez úpravy rodičovských práv nie je možný. Súd rozhoduje o zverení dieťaťa, výživnom a styku s druhým rodičom.
Podľa zákona o rodine súd určí, ako sa bude o dieťa po rozvode starať. V praxi ide najčastejšie o tri možnosti:
- striedavá starostlivosť (napr. týždeň – týždeň alebo iný dohodnutý režim),
- zverenie dieťaťa do starostlivosti jedného rodiča, ak druhý nespĺňa podmienky na adekvátnu starostlivosť (napr. financie, bývanie, stabilita, životný štýl),
- spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov.
Spoločná osobná starostlivosť je trendom posledných rokov a bola zavedená v roku 2023. Táto forma je vlastne pokračovaním každodennej rodičovskej spolupráce, ktorá fungovala ešte pred rozvodom.
Výhody tejto možnosti:
- rodičia sa neviažu na presné časové harmonogramy,
- sami si určujú, kedy a kde sa dieťa nachádza,
- štát a súd do toho zasahujú len minimálne.
V dnešnej dobe už nie je štandardom automatické uprednostňovanie jedného rodiča. Každý prípad by sa mal riešiť individuálne – od veku dieťaťa, cez citové väzby, školské povinnosti či stabilitu prostredia. Základným kritériom je vždy najlepší záujem dieťaťa, nie pohodlie rodičov.
Striedavá starostlivosť síce nie je nárokovateľná, no ak obaja rodičia spĺňajú podmienky, súdy ju povoľujú čoraz častejšie. Ak sú schopnosti rodičov porovnateľné, vychádza sa z predpokladu, že dieťa má právo na starostlivosť oboch rodičov.
Záver je jednoduchý: dohoda rodičov je vždy pre dieťa lepšia ako rozhodnutie samotného súdu.
Praktické tipy:
- začnite sa o starostlivosti baviť ešte pred súdom,
- v konfliktných prípadoch zvážte mediáciu.
Zamestnanie, vzdialenosť a iné detaily
Pri rozhodovaní o deťoch nejde len o emócie. Súd posudzuje aj čisto praktické okolnosti – pracovný režim rodičov, vzdialenosť bydlísk od školy a krúžkov či schopnosť zabezpečiť každodenný režim dieťaťa.
Základným princípom je rovnomerné zaťaženie rodičov, teda aby obaja vynakladali porovnateľné množstvo času, energie aj financií.
Majetok po rozvode: BSM ako najväčšia prekážka
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) rozvodom zaniká, no jeho vysporiadanie sa často naťahuje aj roky.
Zjednodušene platí:
- všetko, čo manželia nadobudli počas manželstva, patrí do BSM,
- všetko, čo nadobudli pred uzatvorením manželstva, dedičstvo a darované veci do BSM nepatria.
Ak sa bývalí manželia nedohodnú, rozhodne súd. Zákon však stanovuje trojročnú lehotu. Ak sa do troch rokov nedohodnú a ani nepodajú návrh na súd, nastupuje automatické zákonné riešenie.
To znamená:
- hnuteľné veci, ktoré jeden z manželov reálne používa, sa považujú za jeho,
- ostatné veci a nehnuteľnosti sa stávajú podielovým spoluvlastníctvom (50/50).
Príklady:
- Byt kúpený počas manželstva: po rozvode sa delí vlastníctvo k bytu spravidla na polovicu – manželia si musia dohodnúť, kto ostáva v byte, prípadne sa byt predá a výťažok rozdelí.
- Byt kúpený jedným z manželov pred sobášom: keďže byt nadobudol jeden z manželov z vlastných financií, tak po rozvode ostáva jeho výlučným majetkom.
- Byt kúpený partnermi ešte pred sobášom: byt bude po rozvode patriť obom manželom zvyčajne s rovnakým podielom ½.
Upozornenie: Ak si jeden z manželov zobral hypotéku a kúpil nehnuteľnosť ešte pred uzavretím manželstva, táto nehnuteľnosť ani samotný úver do BSM nepatria. Ak sa však hypotéka po svadbe splácala z príjmov patriacich do BSM, má druhý z manželov nárok žiadať vyplatenie polovice splátok uhradených počas manželstva, keďže išlo o spoločné financie použité na výlučný majetok jedného partnera.
Výživné po rozvode: kto, koľko a dokedy platí
Rozvodom sa končí manželstvo, nie rodičovské povinnosti. Vyživovacia povinnosť trvá až do momentu, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť.
Súd pri určovaní výživného zohľadňuje:
- príjem rodičov,
- majetkové pomery či
- mieru osobnej starostlivosti o dieťa.
Výživné má prednosť pred inými výdavkami a zákon stanovuje aj minimum – 30 % zo sumy životného minima. V roku 2026 ide približne o 39 eur mesačne na jedno dieťa.
Pripravovaný nový Občiansky zákonník počíta so zvýšením minima na 50 % životného minima (dnes by to bolo cca 65 eur), účinnosť sa však očakáva najskôr v roku 2027.
V určitých prípadoch môže vzniknúť aj nárok na príspevok na výživu bývalého manžela, zvyčajne najviac na päť rokov.
Ako dlho rozvod na Slovensku reálne trvá
Dĺžka rozvodového konania sa výrazne líši podľa toho, či majú manželia deti a či sú schopní dohody. V jednoduchých prípadoch bez detí môže byť rozvod ukončený už za niekoľko mesiacov. Ak však súd rieši aj úpravu rodičovských práv, znalecké dokazovanie alebo konfliktné spory medzi rodičmi, konanie sa môže natiahnuť na niekoľko rokov.
Veľkú rolu zohráva aj vyťaženosť konkrétneho súdu a spolupráca samotných manželov. Každé odročovanie, nedodanie podkladov či nové návrhy predlžujú celý proces.
Platí preto jednoduché pravidlo: čím viac otázok máte vyriešených ešte pred podaním návrhu, tým kratšie a menej vyčerpávajúce bude samotné konanie.
Dohoda namiesto vojny: trend, ktorý sa oplatí sledovať
Mediácia a dohody medzi rodičmi sú v roku 2026 čoraz viac podporované. Ak sa viete dohodnúť, súd do dohody spravidla nezasahuje. Pre deti je to najmenej traumatické riešenie a pre rodičov často aj najlacnejšie.