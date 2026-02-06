Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Anna-Marie Vondráková/refresher.sk
dnes 6. februára 2026 o 19:13
Čas čítania 0:47

Hanba a nočné sťahovanie z Windsoru. Bývalý princ Andrew kvôli Epstein files mizne z kráľovského sídla

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Hanba a nočné sťahovanie z Windsoru. Bývalý princ Andrew kvôli Epstein files mizne z kráľovského sídla
Zdroj: TASR/AP

Mladší brat kráľa Karola III. bol už v minulosti spájaný s Jeffreym Epsteinom. Nové odhalenie spisov však vyvolalo úplne novú vlnu obvinení.

Andrew, ktorý nedávno prišiel o titul princa, opustil v pondelok v noci sídlo Royal Lodge. Serveru The Sun to potvrdil neznámy zdroj z okruhu kráľovskej rodiny. „Odchod bol pre neho tak ponižujúci, že sa rozhodol urobiť tak pod rúškom tmy,“ povedal. Samotný bývalý princ údajne dúfal, že zostane vo windsorskom sídle o niečo dlhšie.

V pondelok v noci bol Andrew potajme prevezený do panstva v Norfolku. Bývalý vojvoda strávil už začiatok týždňa vo Wood Farm Cottage, kde bude dočasne pobývať. Po dokončení renovácie sa na začiatku apríla natrvalo presťahuje do susedstva Marsh Farm.

„Teoreticky mohol zostať, kým nebude jeho nové sídlo hotové, ale titulky v novinách sa len zhoršovali. Tiež skutočnosť, že bol videný, ako sa smeje a jazdí na koni po Windsore, akoby nemal žiadne starosti, sa kráľovskej rodine nepáčila,“ dodal zdroj z blízkosti kráľovskej rodiny. 

Andrew vždy popieral akékoľvek protiprávne konanie v súvislosti s Epsteinom. Polícia však tento týždeň oznámila, že v súvislosti so zverejnením Epstein files preveruje aj nové obvinenie proti Andrewovi. Ten bol už v roku 2019 kvôli obvineniu zo znásilnenia donútený vzdať sa všetkých oficiálnych kráľovských povinností. Vlani ho kráľ Karoll III. zbavil aj titulu princa a oznámil, že bude vylúčený z Royal Lodge. 

jeffrey Epstein
Zdroj: Florida Department of Law Enforcement via Getty Images
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Politika Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
dnes o 16:50
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
včera o 14:04
Finančná správa chystá veľké kontroly kaderníctiev a kozmetických salónov. Pri zistení nedostatkov hrozia pokuty až 40 000 eur
Finančná správa chystá veľké kontroly kaderníctiev a kozmetických salónov. Pri zistení nedostatkov hrozia pokuty až 40 000 eur
včera o 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
včera o 14:04
Finančná správa chystá veľké kontroly kaderníctiev a kozmetických salónov. Pri zistení nedostatkov hrozia pokuty až 40 000 eur
Finančná správa chystá veľké kontroly kaderníctiev a kozmetických salónov. Pri zistení nedostatkov hrozia pokuty až 40 000 eur
dnes o 15:17
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
Aktuálne: Lavína vo Vysokých Tatrách zabila dvoch ľudí
1
30. 1. 2026 20:00
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
včera o 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
3
29. 1. 2026 15:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Lifestyle news
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
pred 25 minútami
Založila si Ariana Grande tajný profil na Instagrame? Fanúšikovia riešia kontroverzný obsah a zvláštne príspevky s jedlom
dnes o 16:01
Gabryell po koncerte skončil v nemocnici so zápalom: „Keď sa to zopakuje, budem musieť so shows skončiť“
dnes o 15:21
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbehu po tretej časti
dnes o 14:34
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
dnes o 13:48
Relácia 5 proti 5 sa po rokoch vracia na obrazovky. Novým moderátorom bude Andy Kraus
dnes o 13:34
Times Square po bratislavsky. Toto sú najlepšie reakcie internetu na veľkoplošnú obrazovku na Kukučínovej
dnes o 12:32
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty, ktoré nájdeš len tu
dnes o 12:16
Ikonický sakura festival pri Mount Fuji končí. Dôvodom je správanie turistov
dnes o 11:49
Louvre ukázal poškodenú korunu cisárovnej po októbrovej lúpeži. Pokúsia sa ju zreštaurovať
dnes o 11:02
Zahraničie Všetko
Olympiáda v ohrození? Medzi športovkyňami sa šíri nákazlivý vírus spôsobujúci črevné problémy
dnes o 18:03
Olympiáda v ohrození? Medzi športovkyňami sa šíri nákazlivý vírus spôsobujúci črevné problémy
Od 6. do 22. februára 2026 bude v Miláne a Cortine d'Ampezzo boj o olympijské medaily.
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
2. 2. 2026 16:38
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
„Každú minútu s Epsteinom ľutujem,“ povedal Bill Gates. Od Epsteina očakával, že mu dohodí kontakty
včera o 07:46
„Každú minútu s Epsteinom ľutujem,“ povedal Bill Gates. Od Epsteina očakával, že mu dohodí kontakty
V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur
pred 2 dňami
V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur
Slovenských lyžiarov zasypala lavína vo švajčiarskych Alpách. Na pomoc im prišli vrtuľníky aj psovodi
2. 2. 2026 13:22
Slovenských lyžiarov zasypala lavína vo švajčiarskych Alpách. Na pomoc im prišli vrtuľníky aj psovodi
E-shopy čaká veľká zmena: Nakupovanie cez ChatGPT je bližšie, než sa zdá
1. 2. 2026 17:02
E-shopy čaká veľká zmena: Nakupovanie cez ChatGPT je bližšie, než sa zdá
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
včera o 11:02
Do konkurzu ide ďalšia slovenská firma. Desiatky zamestnancov prišli o prácu
včera o 14:04
Finančná správa chystá veľké kontroly kaderníctiev a kozmetických salónov. Pri zistení nedostatkov hrozia pokuty až 40 000 eur
Zahraničie Všetko
Hanba a nočné sťahovanie z Windsoru. Bývalý princ Andrew kvôli Epstein files mizne z kráľovského sídla
dnes o 19:13
Hanba a nočné sťahovanie z Windsoru. Bývalý princ Andrew kvôli Epstein files mizne z kráľovského sídla
dnes o 18:03
Olympiáda v ohrození? Medzi športovkyňami sa šíri nákazlivý vírus spôsobujúci črevné problémy
2. 2. 2026 16:38
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Slovensko Všetko
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
dnes o 16:50
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
dnes o 13:37
Smer chce vymeniť Maroša Žilinku ešte pred voľbami. Toto sú dvaja možní kandidáti
dnes o 12:43
VIDEO: 18-ročný vodič pod vplyvom THC unikal policajtom. V aute viezol opité deti

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
pred 2 dňami
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Prečo peniaze nevracali a aké dôsledky môžu mať kauzy tzv. haciend pre Slovensko?
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
pred 2 dňami
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
pred 2 dňami
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
2
pred 3 dňami
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
29. 1. 2026 9:30
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia