Mladší brat kráľa Karola III. bol už v minulosti spájaný s Jeffreym Epsteinom. Nové odhalenie spisov však vyvolalo úplne novú vlnu obvinení.
Andrew, ktorý nedávno prišiel o titul princa, opustil v pondelok v noci sídlo Royal Lodge. Serveru The Sun to potvrdil neznámy zdroj z okruhu kráľovskej rodiny. „Odchod bol pre neho tak ponižujúci, že sa rozhodol urobiť tak pod rúškom tmy,“ povedal. Samotný bývalý princ údajne dúfal, že zostane vo windsorskom sídle o niečo dlhšie.
V pondelok v noci bol Andrew potajme prevezený do panstva v Norfolku. Bývalý vojvoda strávil už začiatok týždňa vo Wood Farm Cottage, kde bude dočasne pobývať. Po dokončení renovácie sa na začiatku apríla natrvalo presťahuje do susedstva Marsh Farm.
„Teoreticky mohol zostať, kým nebude jeho nové sídlo hotové, ale titulky v novinách sa len zhoršovali. Tiež skutočnosť, že bol videný, ako sa smeje a jazdí na koni po Windsore, akoby nemal žiadne starosti, sa kráľovskej rodine nepáčila,“ dodal zdroj z blízkosti kráľovskej rodiny.
Andrew vždy popieral akékoľvek protiprávne konanie v súvislosti s Epsteinom. Polícia však tento týždeň oznámila, že v súvislosti so zverejnením Epstein files preveruje aj nové obvinenie proti Andrewovi. Ten bol už v roku 2019 kvôli obvineniu zo znásilnenia donútený vzdať sa všetkých oficiálnych kráľovských povinností. Vlani ho kráľ Karoll III. zbavil aj titulu princa a oznámil, že bude vylúčený z Royal Lodge.