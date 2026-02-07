Do praxe sa má zaviesť od 1. mája 2026.
Rakúsko plánuje od 1. mája 2026 zaviesť nový kamerový systém, ktorý sa dotkne aj mnohých Slovákov. Ten bude kontrolovať vjazd vozidiel do vybraných zón v mestách. Týka sa to historických centier miest, školských areálov či obytných štvrtí. Informoval o tom Auto Motor Sport.
Kamery budú automaticky snímať evidenčné čísla a porovnávať ich s povolenými vozidlami, ide napríklad o obyvateľov, zásobovanie či záchranné služby. V prípade neoprávneného vstupu hrozí vodičovi pokuta. Do praxe by mala novinka vstúpiť od 1. mája 2026.
Značenie zakázaných zón musí byť jasné, aby vodiči vedeli, kde je vstup obmedzený. Pokuty za neoprávnený vstup môžu dosiahnuť až 726 eur, v závažnejších alebo opakovaných prípadoch až 2 180 eur. V praxi však úrady počítajú skôr s bežnými sankciami od 70 do 150 eur pri prvom priestupku.
Projekt je zatiaľ len v prípravnej fáze, pilotné mestá ešte neboli potvrdené, záujem o testovanie majú mestá ako Viedeň, Linz, Graz, Leoben, St. Pölten a desiatky ďalších.