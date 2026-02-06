Martin Venhart vraj pôvodne na poslanca Barteka vôbec nechcel reagovať, no dianie v parlamente ho „zdvihlo zo stoličky“.
Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart reaguje na slová poslanca Michala Barteka (Hlas-SD), ktorý v Národnej rade vyhlásil, že František Mikloško nesiahala Vladimírovi Mečiarovi „ani po členky“. Podľa Venharta sú takéto vyjadrenia neprípustné.
Venhart vo svojom vyjadrení na facebooku priznal, že pôvodne na poslanca Barteka vôbec nechcel reagovať, no dianie v parlamente ho „zdvihlo zo stoličky“. Hoci so všetkými politickými názormi Františka Mikloška nesúhlasí, považuje ho za jedného z najserióznejších ľudí v slovenskom verejnom priestore.
Šéf SAV vyzdvihol predovšetkým Mikloškovu minulosť a jeho prínos pre demokraciu. „Hlboko si ho vážim za to, čo vykonal v období totality, za to, že nikdy neprevracal kabát a nemenil strany,“