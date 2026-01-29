Hoci výrobcovia určujú konečné ceny sami, nemajú priestor na znižovanie nákladov.
Tabakové výrobky na Slovensku opäť zdražujú. Od nedele štát uplatňuje vyššiu spotrebnú daň na cigarety, tabak na vlastnoručné balenie aj zahrievané výrobky. Táto zmena automaticky zvyšuje aj daň z pridanej hodnoty (DPH) a zasiahne všetky hlavné kategórie produktov, informuje portál tvnoviny.
Podľa odhadov zaplatia spotrebitelia za jednu krabičku cigariet o 40 až 50 centov viac. Zahrievané produkty zdražejú o 15 až 20 centov a pri 30-gramovom balení tabaku si fajčiari priplatia dokonca viac než 1,60 eura. Konečné sumy však určia samotní výrobcovia a dovozcovia svojimi obchodnými rozhodnutiami.
Výrobcovia upozorňujú, že pre znižovanie cien im nezostáva takmer žiadny priestor. Spotrebná daň spolu s DPH totiž dnes tvoria takmer 80 percent konečnej ceny cigariet. Zo zvyšnej časti musia firmy pokryť náklady na výrobu, distribúciu a marže obchodníkov. Otázkou teda nie je, či ceny porastú, ale ako rýchlo a v akej miere ich trh pocíti.
Vysoké dane vyháňajú fajčiarov za hranice, najmä do Poľska, kde štát uplatňuje nižšie sadzby. Prudké zdražovanie však môže posilniť aj nelegálny obchod. Odhaduje sa, že počas roku 2025 spotrebitelia na Slovensku kúpili až 400 miliónov nezdanených cigariet, z čoho viac ako 250 miliónov tvorili falzifikáty.