Meteorológovia varujú pred príchodom extrémne chladného vzduchu, ktorý k nám prúdi priamo z Ruska.
Na Slovensko prichádza vlna mrazivého počasia, ktorá prinesie rekordne nízke teploty. Situáciu ovplyvňuje najmä chladný vzduch prúdiaci z Ruska cez východnú Európu až k našim hraniciam. Najväčšie ochladenie pocítia obyvatelia na severovýchode a východe krajiny, kde meteorológovia predpovedajú aj celodenné mrazy, informuje portál iMeteo.
Na celé územie Slovenska sa opäť vrátia mrazivé noci. Na severe a východe krajiny dokonca očakávame arktické dni, počas ktorých teplota nevystúpi nad bod mrazu ani počas dňa.
Chladné počasie sa naplno prejaví už v sobotu, keď nočné teploty klesnú na -8 °C. V nedeľu pocítime ešte výraznejšie ochladenie, kým cez deň nameriame len -6 až 3 °C, v noci teplota klesne na -13 až 0 °C.
Vrchol mrazivej vlny očakávame v pondelok. Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí -4 až 3 °C, no nočný mráz dosiahne -16 až -2 °C. V ďalších dňoch začne mráz postupne ustupovať. V utorok budú teploty od -12 do 4 °C a v stredu už nočné minimum neklesne pod -7 °C.