dnes 22. októbra 2025 o 18:18
Čas čítania 4:34

PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
Zdroj: Pickpik

Oproti minulému roku platia značné zmeny.

Daňový bonus na dieťa je pre mnohých rodičov finančnou pomocou, ktorá priamo znižuje ich daňové zaťaženie. Od januára 2025 vstúpili do platnosti viaceré zmeny – zmenili sa maximálne sumy bonusu, znížila sa veková hranica dieťaťa, zaviedli sa percentuálne limity a krátenie pri vyšších príjmoch rodičov. Zmeny sa týkajú aj rodičov s príjmami zo zahraničia.

V článku si vysvetlíme, čo tieto zmeny znamenajú pre rodičov a ako ovplyvňujú ich domáci rozpočet

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2025 a aké sú nové vekové obmedzenia

Stav platný v roku 2024

Stav platný v roku 2025

Vek dieťaťa

Maximálna suma daňového bonusu (mesačne)

Vek dieťaťa

Maximálna suma daňového bonusu (mesačne)

Dieťa do 18 rokov

140 EUR

Dieťa do 15 rokov

100 EUR

Dieťa nad 18 rokov (max. 25 rokov)

50 EUR

Dieťa od 15 do 18 rokov

50 EUR

 

Od roku 2025 zanikol nárok na daňový bonus na deti po dovŕšení 18 rokov. Rodič si ho môže uplatniť naposledy za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov.

Poznámka: ak dieťa dovŕši 15 rokov v priebehu roka, posledná suma 100 € sa uplatní v mesiaci dovŕšenia veku a od nasledujúceho mesiaca sa uplatní nová suma 50 €.
Euro
Zdroj: goodfon/mikigor04

Od čoho závisí, aká veľká časť daňového bonusu mi naozaj patrí

Aj keď výška vekovej hranice určuje, koľko by ste mohli dostať mesačne (100 € alebo 50 €), skutočný nárok sa obmedzuje podľa takzvaného percentuálneho limitu z čiastkového základu dane. To znamená, že daňový bonus nemôže presiahnuť určitý zlomok vášho základu dane.

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit základu dane

1

29 %

2

36 %

3

43 %

4

50 %

5

57 %

6 a viac

64 %

Príklad pre vysvetlenie:

Ak máte dve deti mladšie ako 15 rokov, váš ročný nárok na daňový bonus by bol 2 × 100 € × 12 mesiacov = 2 400 €. Ak je váš ročný základ dane napríklad 6 000 €, platí percentuálny limit pre dve deti – 36 %. To je 2 160 €. V takom prípade si môžete v daňovom priznaní uplatniť maximálne 2 160 €, aj keď by vám podľa počtu detí vychádzalo viac.

Čo znamená krátenie daňového bonusu pri vyšších príjmoch

Od roku 2025 sa daňový bonus pri vyšších príjmoch postupne znižuje. Ak váš mesačný základ dane presiahne približne 2 145 €, začne sa takzvané krátenie bonusu – teda už nedostanete plnú sumu. Pri veľmi vysokých príjmoch (napríklad hrubá mzda nad 3 600 €) môže nárok na bonus úplne zaniknúť.

Tento limit vychádza z priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2023 (1 430 €). Hranica pre začiatok krátenia sa preto v roku 2025 určila na 2 145 € mesačne alebo 25 740 € ročne.

Ak váš základ dane túto hranicu presiahne, bonus sa znižuje o jednu desatinu z rozdielu medzi vaším základom dane a limitom (2 145 €). Jednoducho povedané – čím viac zarábate nad túto hranicu, tým menej bonusu dostanete.

Príklad: Ak po odrátaní odvodov máte základ dane 2 165 €, presahujete limit o 20 €. Z toho sa počíta krátenie – 1/10 z 20 € = 2 €. O túto sumu sa zníži bonus na každé dieťa, teda napríklad namiesto 150 € (za 2 deti) dostanete 146 € mesačne.

Aké podmienky musíte splniť na daňový bonus v roku 2025

Daňový bonus si môžete uplatniť, len ak máte príjmy zo zamestnania alebo z podnikania, respektíve živnosti. Študenti alebo osoby bez príjmu počas roka na bonus nárok nemajú.

Dieťa, na ktoré si bonus uplatňujete, musí žiť s vami v spoločnej domácnosti – ide o vlastné, osvojené, zverené alebo dieťa manžela/manželky. Pri striedavej starostlivosti si daňový bonus môže uplatniť len jeden z rodičov, bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa. Ak sa rodičia nedohodnú, prednosť má matka, až potom otec. V sporných prípadoch môže o nároku rozhodnúť súd.

V roku 2025 je bonus možné uplatniť len na deti mladšie ako 18 rokov. Nárok končí v mesiaci, keď dieťa dovŕši 18. rok života.

Ak máte aj príjmy zo zahraničia, aspoň 90 % vašich zdaniteľných príjmov musí pochádzať z územia Slovenskej republiky. Ak nie, nárok na bonus zaniká.

Ak je zamestnanec počas niektorého mesiaca v roku práceneschopný a nemá v tom čase zdaniteľný príjem zo zamestnania, za tento mesiac mu nevzniká nárok na daňový bonus na dieťa. Nárok na bonus totiž závisí od výšky zdaniteľného mesačného príjmu. Avšak, ak bol zamestnanec v priebehu roka práceneschopný, môže mu byť daňový bonus doplatený.

Ako sa daňový bonus uplatňuje – mesačne alebo ročne

  • Mesačne: Ako zamestnanec môžete po podpísaní vyhlásenia u zamestnávateľa dostávať daňový bonus každý mesiac ako súčasť vašej výplaty (čiastkový bonus).
  • Ročne / v daňovom priznaní: Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo máte kombinované príjmy, alebo ak ste mali príjmy zo zahraničia, uplatníte bonus v daňovom priznaní po ukončení roka (respektíve v ročnom zúčtovaní).

Čo ak máte kombinované príjmy

Ak máte príjmy zo zamestnania aj z podnikania, pri výpočte daňového bonusu sa berie súčet základov dane z oboch zdrojov.

Pri zamestnaní ide o mzdu po odpočítaní odvodov, pri živnosti/podnikaní o príjem po odrátaní výdavkov a odvodov. Tento súčet tvorí čiastkový základ dane, z ktorého sa potom určí percentuálny limit podľa počtu detí.

Inak povedané – štát sa pozerá na váš celkový zdaniteľný príjem, nielen na jednu časť.

peniaze
Zdroj: Wikimedia Commons/GreenZeb

Príklady výpočtu daňového bonusu na dieťa v roku 2025

Príklad A – zamestnanec s 2 deťmi

  • Dieťa 1: 8 rokov → nárok 100 €/mesiac
  • Dieťa 2: 17 rokov → nárok 50 €/mesiac
  • Celkový možný nárok: 150 €/mesiac → 1 800 €/rok
  • Povedzme, že váš čiastkový základ dane (za rok) je 10 000 €
  •  Percentuálny limit pre 2 deti je 36 % → 10 000 × 0,36 = 3 600 €
  • Keďže 1 800 € < 3 600 €, dostanete plný nárok 1 800 €

Príklad B – živnostník s 3 deťmi

  • Deti: 5, 12, 16 rokov → nárok: 100 + 100 + 50 = 250 €/mesiac → 3 000 €/rok
  • Predpokladajme, že po odpočítaní nákladov a odvodov máte čiastkový základ dane 8 000 €
  • Percentuálny limit pre 3 deti je 43 % → 8 000 × 0,43 = 3 440 €
  • Keďže 3 000 € < 3 440 €, dostanete plný nárok 3 000 € 

Čo môže zmeniť chystaná novela k daňovému bonusu

Návrh zákona predložený na októbrovej schôdzi Národnej rady SR (parlamentná tlač 1044) má za cieľ návrat k právnej úprave daňového bonusu na dieťa, ktorá bola účinná do 31. decembra 2024.

Podľa návrhu by sa mali uskutočniť najmä tieto zmeny:

  • Predĺženie obdobia vyššieho daňového bonusu – namiesto doterajšej vekovej hranice 15 rokov by sa plná suma daňového bonusu vyplácala až do 18 rokov dieťaťa.
  • Zvýšenie sumy mesačného daňového bonusu – pre deti do 18 rokov by sa suma zvýšila zo 100 € na 140 € mesačne.
  • Zrušenie súčasného vekového obmedzenia 18 rokov, odkedy sa nárok na daňový bonus automaticky končí.
  • Znovuzavedenie nároku na daňový bonus pre deti vo veku od 18 do 25 rokov, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie (štúdium na strednej alebo vysokej škole).
  • Zrušenie krátenia daňového bonusu podľa výšky príjmu rodiča, keďže ide podľa dôvodovej správy o neodôvodnené obmedzenie nároku bez ohľadu na počet vyživovaných detí.

Ak bude novela schválená, zmeny by mohli nadobudnúť účinnosť už od začiatku roka 2026. 

