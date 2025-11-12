Kategórie
Anna-Marie Vondráková
dnes 12. novembra 2025 o 19:31
Čas čítania 3:07

REBRÍČEK: Toto je 10 najlepších miest sveta. Prvé miesto získala známa európska metropola

Server Best Cities každoročne zverejňuje zoznam 100 najlepších miest, ktoré stojí za to navštíviť.

Na vrcholných priečkach, ako obvykle, nájdeme hlavne Európu. Do prvej desiatky sa však dostali aj mestá z Ázie a dokonca aj metropola z USA. Celkový rebríček spoločnosti Resonance Consultancy obsahuje sto miest a nájdeš v ňom aj Prahu, ktorá skončila na 38. mieste, tesne za Lisabonom a Milánom. Bratislava sa, bohužiaľ, neumiestnila.

3. novembra 2025 o 9:15 Čas čítania 1:07 REBRÍČEK: Toto je 10 najviac zarábajúcich zosnulých celebrít. Generujú desiatky miliónov aj po smrti REBRÍČEK: Toto je 10 najviac zarábajúcich zosnulých celebrít. Generujú desiatky miliónov aj po smrti

Spoločnosť sa pri zostavovaní rebríčka zameriava na tri hlavné piliere: životné podmienky (napríklad doprava a prístup k internetu), atraktivitu (vrátane kvality nočného života, múzeí a kultúrneho sektora) a prosperitu (t. j. všetko, čo súvisí s obchodom a ekonomikou).

10. Barcelona

Do Barcelony sa toto leto dostaneš za menej ako 100 eur.
Do Barcelony sa toto leto dostaneš za menej ako 100 eur. Zdroj: Unsplash/Ken Cheung/volně k užití

Hlavné mesto Katalánska s viac ako 1,6 milióna obyvateľmi leží na severovýchodnom pobreží Španielska pri Stredozemnom mori a pýši sa množstvom pamiatok, ako sú Sagrada Família, Casa Batlló či Park Güell. „Mesto víta svet podľa svojich vlastných podmienok, koná správne voči svojim obyvateľom a zaisťuje dlhodobú ekonomickú udržateľnosť,“ píše web Best Cities.

9. Berlín

berlin
Zdroj: Unsplash/Lukasz Czeladzinski/ volně k užití

Do prvej desiatky sa dostalo aj hlavné mesto Nemecka. Berlín patrí medzi najväčšie mestá v Európe a je najväčším mestom Európskej únie, kde žije približne 3,7 milióna obyvateľov. Mesto je považované za svetové centrum kultúry, politiky, médií a vedy. Navyše je aj európskym dopravným uzlom leteckej a železničnej dopravy.

„Tolerancia a kultúrne ambície robia z Berlína mesto, o ktorom budete počas tohto desaťročia a aj neskôr ešte veľa počuť,“ vysvetľuje umiestnenie spoločnosť Resonance Consultancy.

27. októbra 2025 o 13:07 Čas čítania 2:25 Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí

8. Dubaj

dubaj
Zdroj: Unsplash/Roman Logov/volně k užití

Hlavné mesto rovnomenného emirátu v Spojených arabských emirátoch a zároveň najväčšie mesto v krajine sa umiestnilo medzi top 10 svetových miest vďaka svojmu rastu za posledné roky. Je známe napríklad nákupným centrom Dubai Mall a desiatkami mrakodrapov s najvyššou stavbou sveta Burdž Chalífa. Žije tu približne 99 percent všetkých obyvateľov spomínaného emirátu a odohráva sa tu všetok hospodársky, sociálny, kultúrny a politický život.

