Server Best Cities každoročne zverejňuje zoznam 100 najlepších miest, ktoré stojí za to navštíviť.
Na vrcholných priečkach, ako obvykle, nájdeme hlavne Európu. Do prvej desiatky sa však dostali aj mestá z Ázie a dokonca aj metropola z USA. Celkový rebríček spoločnosti Resonance Consultancy obsahuje sto miest a nájdeš v ňom aj Prahu, ktorá skončila na 38. mieste, tesne za Lisabonom a Milánom. Bratislava sa, bohužiaľ, neumiestnila.
Spoločnosť sa pri zostavovaní rebríčka zameriava na tri hlavné piliere: životné podmienky (napríklad doprava a prístup k internetu), atraktivitu (vrátane kvality nočného života, múzeí a kultúrneho sektora) a prosperitu (t. j. všetko, čo súvisí s obchodom a ekonomikou).
10. Barcelona
Hlavné mesto Katalánska s viac ako 1,6 milióna obyvateľmi leží na severovýchodnom pobreží Španielska pri Stredozemnom mori a pýši sa množstvom pamiatok, ako sú Sagrada Família, Casa Batlló či Park Güell. „Mesto víta svet podľa svojich vlastných podmienok, koná správne voči svojim obyvateľom a zaisťuje dlhodobú ekonomickú udržateľnosť,“ píše web Best Cities.
9. Berlín
Do prvej desiatky sa dostalo aj hlavné mesto Nemecka. Berlín patrí medzi najväčšie mestá v Európe a je najväčším mestom Európskej únie, kde žije približne 3,7 milióna obyvateľov. Mesto je považované za svetové centrum kultúry, politiky, médií a vedy. Navyše je aj európskym dopravným uzlom leteckej a železničnej dopravy.
„Tolerancia a kultúrne ambície robia z Berlína mesto, o ktorom budete počas tohto desaťročia a aj neskôr ešte veľa počuť,“ vysvetľuje umiestnenie spoločnosť Resonance Consultancy.
8. Dubaj
Hlavné mesto rovnomenného emirátu v Spojených arabských emirátoch a zároveň najväčšie mesto v krajine sa umiestnilo medzi top 10 svetových miest vďaka svojmu rastu za posledné roky. Je známe napríklad nákupným centrom Dubai Mall a desiatkami mrakodrapov s najvyššou stavbou sveta Burdž Chalífa. Žije tu približne 99 percent všetkých obyvateľov spomínaného emirátu a odohráva sa tu všetok hospodársky, sociálny, kultúrny a politický život.