Zápasník sa už skôr chystal na operáciu pre akútny zápal v čeľusti.
Okolo MMA zápasníka Karlosa Vémolu sa v uplynulých dňoch rýchlo mení situácia. Po policajnej razii a obvinení v kauze súvisiacej s kokaínom prokurátor navrhol jeho vzatie do väzby.
Krátko po tom prišla ďalšia správa, Vémolov zdravotný stav sa výrazne zhoršil. Jeho manažér Aleš Rataj pre portál Blesk uviedol, že zápasníka museli previezť do nemocnice mimo Prahy. Podľa jeho slov mal Vémola dlhodobé zdravotné ťažkosti so zubami a lekári mu diagnostikovali akútny zápal v čeľusti, kvôli ktorému mal ísť na operáciu.
„Teraz je v stave, ktorý sa blíži kritickému, a prevážajú ho do nemocnice. Má naozaj šialené bolesti,“ povedal Rataj. Dodal, že k zadržaniu došlo práve v čase, keď mal Vémola odchádzať na zákrok.
O zákroku informoval na sociálnej sieti
Karlos v pondelok (21. december) na sociálnej sieti oznámil, že počas Vianoc bude musieť podstúpiť akútny zákrok. „Takto som si tohtoročné Vianoce naozaj nepredstavoval. Práve odchádzam z nemocnice, pretože mám dlhodobý problém so zubami a dnes mi zistili akútny zápal v čeľusti. Musím okamžite na operáciu a už jedenásty rok po sebe strávim sviatky bez Vianoc,“ posťažoval sa na Instagrame.
Hrozí mu až 18 rokov
Polícia ho obvinila z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti. V prípade preukázania viny mu hrozí trest od 10 do 18 rokov väzenia.
Vémolov advokát Vlastimil Rampula však tvrdí, že počas domovej prehliadky sa nenašli žiadne drogy ani anaboliká. Podľa neho ide o nedorozumenie: „Tomuto obvineniu vôbec nerozumieme. Ide o starší prípad, ktorý s mojím klientom nesúvisí,“ uviedol.