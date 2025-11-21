Kategórie
Jakub Paulík TASR Natália Mišániová
dnes 21. novembra 2025 o 7:33
Čas čítania 0:16

FOTO: Leteli sme z Bratislavy do Košíc. Let trvá iba 35 minút

FOTO: Leteli sme z Bratislavy do Košíc. Let trvá iba 35 minút
Zdroj: Refresher

Prvý let je už za nami.

Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila v piatok slávnostným prvým letom spoločnosť Wizz Air. Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321 s kapacitou 239 sedadiel. Wizz Air toto letecké spojenie prevádzkuje ako víťaz verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR.

Naša redaktorka už stihla absolvovať prvý ranný let, ktorý trval 35 minút. Bližšie informácie ti prinesieme čoskoro. Zábery z prvého letu nájdeš v galérii.

20. novembra 2025 o 12:44 Čas čítania 0:28 Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
21. novembra 2025 o 7:00 Čas čítania 5:21 Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
14. novembra 2025 o 18:01 Čas čítania 0:24 KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
Let Let Let Let
Zobraziť galériu
(6)
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Košice
