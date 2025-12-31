Ako sa posudzuje invalidita, aké sú najčastejšie diagnózy a ako sa od nového roku mení výška invalidného dôchodku?
Invalidný dôchodok je sociálna dôchodková dávka, ktorá vzniká vtedy, keď má človek dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý významne znižuje jeho schopnosť pracovať.
- Zdravotný problém musí trvať dlhodobo, spravidla viac ako jeden rok.
- Osoba sa považuje za invalidnú, ak jej schopnosť pracovať je znížená o viac než 40 % v porovnaní so zdravou osobou.
Invalidita nie je len o diagnóze
Mnohí si myslia, že invalidita sa priznáva len na základe choroby uvedenej v zozname „automaticky akceptovaných“, čo však nie je pravda. Dôležité je nielen to, akú diagnózu máte, ale ako veľmi ovplyvňuje vašu schopnosť pracovať.
Ak má človek viacero diagnóz, lekár zohľadní hlavne tú, ktorá najviac znižuje pracovnú schopnosť. Ostatné choroby môžu zvýšiť percento poklesu schopnosti práce maximálne o 10 %.
Ako sa posudzuje invalidita
Posudkový lekár Sociálnej poisťovne rozhoduje na základe vašich lekárskych správ a dokumentácie. Pri posudzovaní sa zohľadňuje niekoľko hlavných faktorov:
1. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Čím je zníženie schopnosti vyššie, tým vyšší stupeň invalidity vzniká.
V praxi sa rozlišuje:
- čiastočný invalidný dôchodok — pokles od 40 % do 70 %;
- plný invalidný dôchodok — pokles nad 70 %.
2. Trvanie zdravotného stavu
Posudzuje sa, či stav trvá spravidla viac ako 1 rok alebo sa očakáva, že bude trvať aspoň túto dobu.
Trvanie invalidity sa kontroluje pri pravidelných lekárskych prehliadkach. Lekár môže prehliadku spraviť aj skôr, ak sa objavia nové zdravotné problémy alebo na podnet inej osoby či organizácie. Ak ste si pri poslednej prehliadke neurčili termín, kedy bude ďalšia, kontrola sa nekoná.
3. Vplyv na pracovné schopnosti
Lekár posudzuje, ako zdravotný stav ovplyvňuje vaše fyzické, mentálne a zmyslové schopnosti vykonávať prácu.
Najčastejšie diagnózy a skupiny ochorení
Medzi najbežnejšie skupiny patria napríklad:
- Infekčné a parazitárne choroby
- Choroby krvi
- Duševné poruchy a poruchy správania
- Choroby nervového systému
- Choroby pohybového aparátu
- Choroby srdca a dýchacích ciest
- Hormonálne a metabolické poruchy
- Choroby zmyslových orgánov
- Nádorové ochorenia
- Choroby kože a podkožného väziva.
Podľa štatistík patria medzi najčastejšie dôvody pre uznanie invalidity nádorové ochorenia (prevažujú u žien), duševné poruchy a poruchy správania.
Praktické tipy pre žiadateľov
1. Pripraviť si kompletnú lekársku dokumentáciu
2. Zohľadniť dobu poistenia
Okrem zdravotného stavu je dôležitá aj minimálna doba poistenia, ktorá sa líši podľa veku žiadateľa.
· do 20 rokov – menej ako 1 rok,
· od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,
· nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,
· nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,
· nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,
· nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
· nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.[7]
Za zamestnancov platí poistenie zamestnávateľ, zatiaľ čo osoby samostatne zárobkovo činné (SZČO) si ho hradia sami alebo sa môžu prihlásiť na dobrovoľné poistenie.
3. Pozor na lehoty
Nárok na výplatu invalidného dôchodku sa premlčí po troch rokoch, takže ak si o dávku nepožiadate včas, môžete prísť o časť peňazí. Zákon zároveň umožňuje uplatniť si nárok maximálne tri roky spätne, nie neobmedzene.
Aktuálne sumy invalidných dôchodkov
Výška invalidného dôchodku sa môže výrazne líšiť. Závisí najmä od toho, ako dlho ste boli poistení, koľko ste v minulosti zarábali a aký stupeň invalidity vám uznali.
Minimálny invalidný dôchodok v roku 2025 sa pohyboval približne na úrovni 324,50 eura mesačne.
Priemerná výška plného invalidného dôchodku (nad 70 % uznanej invalidity) je v súčasnosti 574 eur. Sociálna poisťovňa dnes eviduje okolo 79 280 ľudí, ktorí tento typ dôchodku poberajú.
Od 1. januára 2026 sa dôchodky na Slovensku zvýšia automaticky o 3,7 %, čo je pravidelná valorizácia, ktorá reaguje na medziročný rast cien tovarov a služieb – tzv. dôchodcovskú infláciu. Valorizácia sa týka nielen starobných, ale aj invalidných, predčasných či pozostalostných dôchodkov.
Môže invalidný dôchodca pracovať?
Áno — práca popri invalidnom dôchodku je možná, no platia určité pravidlá.
Začiatok práce alebo zmenu zdravotného stavu je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni.
Zárobok ako taký dôchodok neznižuje, ale ak by sa váš zdravotný stav výrazne zlepšil, Sociálna poisťovňa môže invalidný dôchodok znížiť alebo úplne odobrať.
Inými slovami: pracovať môžete, no systém sleduje, či váš zdravotný stav stále zodpovedá priznanej miere invalidity.