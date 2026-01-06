Správca konkurzu nenašiel žiadny majetok, ktorý by sa dal speňažiť, účet tak nakoniec zaplatia daňoví poplatníci.
Spoločnosť AA Gold Company, kedysi jeden z najväčších daňových dlžníkov na Slovensku, skončila bez majetku a štát sa k dlžným peniazom nedostane. Firma mala zaplatiť viac ako 30 miliónov eur na daniach, no keď začal konkurz, v spoločnosti už nenašli nič, čo by sa dalo speňažiť. Náklady tak napokon ponesú daňoví poplatníci, informoval o tom portál Index.
Spoločnosť obchodovala s investičným zlatom a mincami
Spoločnosť vznikla v roku 2006 a spájala sa s bývalým policajtom Igorom Oršanským. Na papieri obchodovala s investičným zlatom a mincami. Obraty firmy rástli raketovo, z menej ako milióna eur v roku 2014 na vyše 147 miliónov v roku 2019.
AA Gold Company bola spájaná s podvodmi s DPH
Podľa výpovedí právnikov sa zlato malo „točiť“ medzi viacerými krajinami len na papieri, aby sa získali nadmerné odpočty dane. Niektoré obchody boli aj reálne, no ich dôveryhodnosť bola pochybná.
Po roku 2019 prišiel pád, firma prestala dosahovať tržby a zaplietla sa do vyšetrovaní Európskej prokuratúry pre podvody s drahými kovmi. Daňový dlh prekročil 30 miliónov eur a bol vyhlásený konkurz. Správca však nezistil žiadny majetok, firma bola „vyprázdnená“.