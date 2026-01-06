V prípade straty alebo poškodenia môže Slovenská pošta vystaviť druhopis s rovnakou dĺžkou platnosti.
Energopoukážka platí 45 dní od doručenia. Ak si ju adresát v tomto období neprevezme alebo neuplatní, suma sa automaticky vráti odosielateľovi. V prípade, že sa poukážka stratí alebo poškodí, Slovenská pošta môže vystaviť jej druhopis, pričom zostáva rovnaká lehota platnosti, informuje Ministerstvo hospodárstva SR na webe energopomoc.sk.
