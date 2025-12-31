Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 31. decembra 2025 o 16:28
Čas čítania 4:05

Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť

Natália Mišániová
Natália Mišániová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Tieto momenty okamžite zaplnili spravodajské portály a sociálne siete.

Rok 2025 sa do politických dejín Slovenska nezapíše len ako obdobie vážnych spoločenských tém, ale aj ako rok množstva bizarných momentov, prešľapov a výrokov, ktoré sa okamžite stali virálnymi.

Namiesto vecnej diskusie sme často sledovali situácie, ktoré pripomínali skôr satirickú šou než serióznu politiku. Sociálne siete zaplavili videá, meme obrázky a ironické komentáre, zatiaľ čo verejnosť s úžasom sledovala, kam až dokáže politická komunikácia zájsť.

Prinášame ti prehľad najvýraznejších situácií, ktoré v roku 2025 rozvírili verejnú debatu, pobavili aj šokovali.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako poslanec komentoval svoju cestu do Ruska slovami o „ťažkom obede“ a zabudol, ku ktorej mohyle položil veniec
  • Ako Monika Beňová oslovila Ľudovíta Ódora menom „Bödor“
  • Ktorý poslanec nevedel povedať, či vôbec prišiel na parlamentnú schôdzu k odvolávaniu ministra
  • Ako bývalá poslankyňa jazdila na kolobežke so svojím malým synom
  • O aký bizarný moment sa postaral minister Rudolf Huliak

Richard Glück po ťažkom obede

Jedna z najbizárnejších situácií sa odohrala v relácii TA3, kde bol 14. mája hosťom poslanec Richard Glück zo strany Smer-SD. Moderátorka sa ho pýtala na jeho nedávnu cestu do Ruska a položila mu priamu otázku, prečo tam išiel ako poslanec. Glück reagoval tým, že šiel položiť veniec k mohyle, no pár sekúnd si nevedel spomenúť, ku ktorej presne. Po krátkom mlčaní nakoniec dodal, že išlo o Mohylu neznámeho vojaka.

Svoju nerozhodnosť vysvetlil slovami, že má za sebou „ťažký obed“, čo situáciu ešte viac zvýraznilo a pridalo jej komický rozmer.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa R a s t o I l i e v (@rastoiliev)

Už spomínaný poslanec Smeru Richard Glück sa v ten deň postaral o ďalší prekvapivý moment. Pri obhajobe Ficovej cesty do Moskvy vyhlásil, že „No, fajn a ukážte mi druhú krajinu v Európskej únii, kde vypuklo také veľké Slovenské národné povstanie. Nikde, máme najväčšie Slovenské národné povstanie.“

Monika Beňová si pomýlila Ódora s Bödorom

Ďalší nečakaný moment priniesla spoločná diskusia europoslankyne Moniky Beňovej a bývalého premiéra, dnes europoslanca za Progresívne Slovensko, Ľudovíta Ódora. Beňová sa počas debaty nechtiac postarala o trapas, keď ho omylom oslovila „Bödor“ – menom, ktoré patrí obžalovanému nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi Bödorovi, spájanému práve so stranou Smer.

21. decembra 2025 o 7:02 Čas čítania 4:03 Tunel Višňové sa po viac než štvrťstoročí otvára. Projekt, ktorý sa stal symbolom zlyhaní, bude konečne slúžiť vodičom Tunel Višňové sa po viac než štvrťstoročí otvára. Projekt, ktorý sa stal symbolom zlyhaní, bude konečne slúžiť vodičom

Ódor si tento prešľap okamžite všimol a s iróniou sa spýtal, či skutočne počul dobre. Beňová sa následne rýchlo opravila, no publikum už medzitým reagovalo hlasným smiechom.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Frantisek Michalovich (@furtnieco_speniazmi)

Radačovský si nepamätal, či bol na parlamentnej schôdzi

Poslanec Miroslav Radačovský šokoval vyjadrením pre portál 360tka, keď nedokázal povedať, či sa ráno vôbec zúčastnil parlamentnej schôdze k odvolávaniu ministra Roberta Kaliňáka. Tvrdil, že si nepamätá, čo sa stalo predchádzajúci deň, no udalosti spred 30 či 50 rokov má vraj v pamäti veľmi presne. Rozhovor uzavrel tým, že je ešte ospalý.

Romana Tabak a kolobežka

V Bratislave odfotili bývalú poslankyňu Romanu Tabakovú, ako jazdí na elektrokolobežke so svojím malým synom, ktorý pritom čupel pri jej nohách. Správcovia satirickej stránky Zomri situáciu okomentovali s iróniou a vyzvali ju k väčšej zodpovednosti. Pripomenuli tiež, že zákon zakazuje jazdu deťom mladším ako 15 rokov a Tabaková tak porušila viacero pravidiel cestnej premávky.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 3
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Politika Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 18:40
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
1
pred 2 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
dnes o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
pred hodinou
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
dnes o 09:37
Posledný deň v roku Slovensko zasiahnu snehové záveje. Ohrozené sú viaceré oblasti (+MAPA)
Posledný deň v roku Slovensko zasiahnu snehové záveje. Ohrozené sú viaceré oblasti (+MAPA)
včera o 18:40
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
1
pred 2 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
včera o 12:50
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
1
pred 2 dňami
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
pred 3 dňami
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
3
25. 12. 2025 8:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
2
25. 12. 2025 17:40
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 3 dňami
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
pred 3 dňami
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
1
25. 12. 2025 11:12
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
Lifestyle news
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
pred hodinou
1
AKTUÁLNE: Sydney už privítalo nový rok 2026. Pozri sa na prvé zábery z osláv
pred 3 hodinami
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
dnes o 13:31
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
dnes o 12:39
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
dnes o 11:53
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
dnes o 10:39
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
dnes o 09:54
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
dnes o 09:07
Diddyho synovia chystajú vlastný dokument: Justin a Christian Combs prehovoria o otcovej kauze
včera o 16:34
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
včera o 15:57
Slovensko Všetko
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
pred hodinou
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
Internetom kolujú zábery z rýchlika Ex 502 Kriváň.
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
dnes o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
V Bratislave o pár hodín poriadne nasneží. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa
dnes o 12:53
V Bratislave o pár hodín poriadne nasneží. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
dnes o 11:11
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
KALKULAČKA: Od januára 2026 porastú dôchodky. Vypočítajte si, koľko dostanete navyše
pred hodinou
KALKULAČKA: Od januára 2026 porastú dôchodky. Vypočítajte si, koľko dostanete navyše
ANKETA: Ako mladí Slováci vnímajú pyrotechniku? Niektorí ju odpaľujú už týždeň pred Silvestrom
dnes o 11:56
ANKETA: Ako mladí Slováci vnímajú pyrotechniku? Niektorí ju odpaľujú už týždeň pred Silvestrom
Zahraničie Všetko
Na semaforoch v USA pribudne ďalšia farba. Nebude ale slúžiť vodičom
pred 26 minútami
Na semaforoch v USA pribudne ďalšia farba. Nebude ale slúžiť vodičom
pred 3 hodinami
Moskva zverejnila video dronu, ktorý mal vraj zasiahnuť rezidenciu Putina. Na záberoch vidno takmer nepoškodený stroj
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
7
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
pred hodinou
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Tieto momenty okamžite zaplnili spravodajské portály a sociálne siete.
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
dnes o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
21. 12. 2025 6:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia