Tieto momenty okamžite zaplnili spravodajské portály a sociálne siete.
Rok 2025 sa do politických dejín Slovenska nezapíše len ako obdobie vážnych spoločenských tém, ale aj ako rok množstva bizarných momentov, prešľapov a výrokov, ktoré sa okamžite stali virálnymi.
Namiesto vecnej diskusie sme často sledovali situácie, ktoré pripomínali skôr satirickú šou než serióznu politiku. Sociálne siete zaplavili videá, meme obrázky a ironické komentáre, zatiaľ čo verejnosť s úžasom sledovala, kam až dokáže politická komunikácia zájsť.
Prinášame ti prehľad najvýraznejších situácií, ktoré v roku 2025 rozvírili verejnú debatu, pobavili aj šokovali.
- Ako poslanec komentoval svoju cestu do Ruska slovami o „ťažkom obede“ a zabudol, ku ktorej mohyle položil veniec
- Ako Monika Beňová oslovila Ľudovíta Ódora menom „Bödor“
- Ktorý poslanec nevedel povedať, či vôbec prišiel na parlamentnú schôdzu k odvolávaniu ministra
- Ako bývalá poslankyňa jazdila na kolobežke so svojím malým synom
- O aký bizarný moment sa postaral minister Rudolf Huliak
Richard Glück po ťažkom obede
Jedna z najbizárnejších situácií sa odohrala v relácii TA3, kde bol 14. mája hosťom poslanec Richard Glück zo strany Smer-SD. Moderátorka sa ho pýtala na jeho nedávnu cestu do Ruska a položila mu priamu otázku, prečo tam išiel ako poslanec. Glück reagoval tým, že šiel položiť veniec k mohyle, no pár sekúnd si nevedel spomenúť, ku ktorej presne. Po krátkom mlčaní nakoniec dodal, že išlo o Mohylu neznámeho vojaka.
Svoju nerozhodnosť vysvetlil slovami, že má za sebou „ťažký obed“, čo situáciu ešte viac zvýraznilo a pridalo jej komický rozmer.
Už spomínaný poslanec Smeru Richard Glück sa v ten deň postaral o ďalší prekvapivý moment. Pri obhajobe Ficovej cesty do Moskvy vyhlásil, že „No, fajn a ukážte mi druhú krajinu v Európskej únii, kde vypuklo také veľké Slovenské národné povstanie. Nikde, máme najväčšie Slovenské národné povstanie.“
Monika Beňová si pomýlila Ódora s Bödorom
Ďalší nečakaný moment priniesla spoločná diskusia europoslankyne Moniky Beňovej a bývalého premiéra, dnes europoslanca za Progresívne Slovensko, Ľudovíta Ódora. Beňová sa počas debaty nechtiac postarala o trapas, keď ho omylom oslovila „Bödor“ – menom, ktoré patrí obžalovanému nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi Bödorovi, spájanému práve so stranou Smer.
Ódor si tento prešľap okamžite všimol a s iróniou sa spýtal, či skutočne počul dobre. Beňová sa následne rýchlo opravila, no publikum už medzitým reagovalo hlasným smiechom.
Radačovský si nepamätal, či bol na parlamentnej schôdzi
Poslanec Miroslav Radačovský šokoval vyjadrením pre portál 360tka, keď nedokázal povedať, či sa ráno vôbec zúčastnil parlamentnej schôdze k odvolávaniu ministra Roberta Kaliňáka. Tvrdil, že si nepamätá, čo sa stalo predchádzajúci deň, no udalosti spred 30 či 50 rokov má vraj v pamäti veľmi presne. Rozhovor uzavrel tým, že je ešte ospalý.
Romana Tabak a kolobežka
V Bratislave odfotili bývalú poslankyňu Romanu Tabakovú, ako jazdí na elektrokolobežke so svojím malým synom, ktorý pritom čupel pri jej nohách. Správcovia satirickej stránky Zomri situáciu okomentovali s iróniou a vyzvali ju k väčšej zodpovednosti. Pripomenuli tiež, že zákon zakazuje jazdu deťom mladším ako 15 rokov a Tabaková tak porušila viacero pravidiel cestnej premávky.
