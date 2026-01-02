Podľa pravidiel Slovenskej pošty ju môže prevziať aj iný oprávnený prijímateľ.
Energopoukážka je poštový poukaz vyplácaný podľa podmienok Slovenskej pošty. Okrem osoby, na ktorú je poukaz vystavený, ju môže prevziať aj iný oprávnený prijímateľ, informuje Ministerstvo hospodárstva SR na webe energopomoc.sk.
Ide napríklad o manžela či manželku, rodiča v prípade maloletého dieťaťa, opatrovníka osoby pozbavenej spôsobilosti alebo osobu, ktorá býva s adresátom v rovnakom byte či dome. Prevzatie je možné aj na základe splnomocnenia.
