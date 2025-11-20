Automobilka zároveň potvrdila, že zachová približne 13 000 pracovných miest a zostane domácim výrobcom úžitkových vozidiel.
Nemecký výrobca autobusov a nákladných automobilov MAN plánuje počas nasledujúcich desiatich rokov zrušiť približne 2 300 pracovných miest. Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že plán zrealizuje spoločensky zodpovedným spôsobom bez toho, aby pristúpila k prepúšťaniu z prevádzkových dôvodov.
Znižovanie počtu zamestnancov sa týka závodov v Mníchove, Salzgitteri a Norimbergu. Spoločnosť uviedla, že trh s nákladnými vozidlami v Nemecku zostáva oslabený v čase, keď odvetvie čelí vysokým nákladom na energie a pracovnú silu, ako aj rastúcemu tlaku zo strany ázijských konkurentov.
„Vstupujeme do fázy vysokých investícií a musíme trvalo vytvárať zisky, aby sme mohli rozšíriť naše produktové portfólio,“ uviedol hovorca spoločnosti, pričom zdôraznil, že automobilka zostane domácim výrobcom úžitkových vozidiel a udrží si približne 13 000 zamestnancov.