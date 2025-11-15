Dopravca Wizz Air otvoril v piatok svoju základňu na letisku v Bratislave.
Maďarský nízkonákladový dopravca Wizz Air otvoril v piatok na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika svoju základňu. Umiestni na nej postupne štyri najnovšie 239-miestne lietadlá typu Airbus A321neo a celkovo zabezpečí z Bratislavy 27 priamych leteckých liniek.
Otvorením základne pribúdajú z bratislavského letiska aj nové letecké spojenia. V piatok odlietajú prví cestujúci s Wizz Air do španielskej Barcelony a talianskeho Lamezia Terme, v sobotu 15. novembra sa spustia nové linky do bulharských miest Plovdiv a Varna a na budúci týždeň pribudnú nové lety do Malagy. Pred dvoma týždňami bola otvorená aj nová linka do hlavného mesta Rumunska Bukurešti.
„Nové priame lety do Barcelony bude Wizz Air prevádzkovať z Bratislavy každý deň, sedemkrát týždenne. Už o týždeň, 21. novembra, spustí Wizz Air s dennou frekvenciou aj vnútroštátnu linku z Bratislavy do Košíc. Aktuálne zabezpečuje dopravca pravidelné lety do Skopje a Londýna - Lutonu,“ priblížila hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Avizovala, že v polovici decembra začne maďarský dopravca z Bratislavy lietať aj do hlavného mesta Grécka Atén a nórskeho hlavného mesta Oslo. Pridá tiež lety do španielskeho Alicante, Bazileja vo Švajčiarsku, talianskych miest Palermo a Neapol, ako aj do Nišu v Srbsku.
„Od začiatku roka 2026 rozšíri dopravca svoju bratislavskú základňu o ďalšie dve bázované lietadlá, na celkovo štyri. To umožní otvoriť z Bratislavy ďalšie nové letecké linky, čím ich počet zvýši na 27 - najvyšší počet pravidelných liniek, aké kedy z bratislavského letiska prevádzkoval akýkoľvek letecký dopravca,“ doplnila hovorkyňa.
Letieť môžeš do Moldavska či Ríma
Od 12. januára budúceho roka tak pribudnú nové linky z Bratislavy do moldavského Kišiňova a Larnaky na Cypre. V priebehu marca 2026 zase nové spojenia do Berlína, Dortmundu, Ríma, Tirany, Ohridu, Prištiny, Tel Avivu, Tuzly a Varšavy.
„Dnešok je významným dňom pre Letisko Bratislava. Sme veľmi radi, že sa nám s dopravcom podarila dohodnúť takáto historická expanzia, ktorú nová základňa umiestnením štyroch Wizz Air lietadiel a otvorením mnohých nových leteckých spojení prináša. Dôsledne sa pripravujeme na zabezpečenie letovej prevádzky a ďakujeme nášmu dlhoročnému partnerovi Wizz Air za rozvoj siete leteckých spojení pre slovenských cestujúcich,“ zhodnotil generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.
„Dnešný deň je pre Wizz Air na Slovensku dôležitým míľnikom. Otvorením novej základne nielen rozširujeme svoje pôsobenie v Bratislave, ale zároveň začíname aj novú etapu prevádzky v krajine. Základňa nám umožní poskytovať cestujúcim služby ešte efektívnejšie - ponúknuť viac destinácií, lepšie časy letov a nízke ceny leteniek. Bratislava sa ukázala ako dynamický a otvorený trh a veľmi sa tešíme, že môžeme prispieť k jeho ďalšiemu rastu,“ doplnil výkonný riaditeľ Wizz Air Maďarsko Roland Tischner.