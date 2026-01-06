Kategórie
Natália Mišániová
dnes 6. januára 2026 o 16:40
Čas čítania 0:38

Na slovenskom trhu predávali nebezpečné žehličky na vlasy: Pri ich používaní hrozí úraz elektrickým prúdom aj požiar

Na slovenskom trhu predávali nebezpečné žehličky na vlasy: Pri ich používaní hrozí úraz elektrickým prúdom aj požiar
Zdroj: Unsplash/ Gizelle Lazcano

Výrobky sťahujú z predaja a spotrebiteľom inšpekcia odporúča, aby ich okamžite prestali používať.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nebezpečné výrobky, ktoré sa dostali na slovenský trh. Ide o žehličky na vlasy BaByverse BA-1292 a UOUOROSE MZ36, obe pôvodom z Číny.

Kontrola ukázala, že výrobky nespĺňajú dôležité bezpečnostné požiadavky a môžu predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom aj vzniku požiaru. Pri modeli BaByverse BA-1292 zistili nedostatočný menovitý prierez sieťovej šnúry, čo môže viesť k jej prehriatiu a poškodeniu izolácie.

Žehlička UOUOROSE MZ36 má ešte viac nedostatkov, chýbajú povinné označenia, návod v slovenskom jazyku aj riadne označenie CE. Testovanie odhalilo prienik elektrického prúdu na časti, ktorých sa môže používateľ dotknúť, a slabú odolnosť voči vlhkosti, informuje Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe.

Žehličky môžu ohroziť zdravie aj majetok

SOI nariadila výrobky stiahnuť z predaja a predajcovia musia o rizikách informovať zákazníkov. Spotrebitelia majú nárok na opravu, výmenu za bezpečný výrobok alebo vrátenie peňazí. Inšpekcia zároveň odporúča, aby ľudia, ktorí si tieto žehličky zakúpili, prestali výrobky okamžite používať, keďže môžu ohroziť zdravie aj majetok.

ilustračná fotka.
ilustračná fotka. Zdroj: Freepik / freepik
