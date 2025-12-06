Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy.
Jediným východiskom pre vládnu koalíciu, aby dovládla do riadnych parlamentných volieb, je vrátiť sa naspäť k poctivému napĺňaniu programového vyhlásenia vlády (PVV), riešeniu reálnych problémov ľudí a vyhýbať sa vlastným sporom. Myslí si to prezident SR Peter Pellegrini. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy.
Pellegrini zároveň pripustil možnosť, že návrh zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad po preštudovaní vráti na prerokovanie do parlamentu. Ako uviedol, môže sa tak stať s veľkou pravdepodobnosťou.
Hlava štátu to odôvodnila tým, že chce mať istotu, že Slovensko nebude mať problém na domácej a predovšetkým na medzinárodnej scéne. Podľa jeho informácií sú pri návrhu naďalej pochybnosti zo strany Európskej únie.