Legendárny strojársky podnik dnes dlhuje peniaze takmer všetkým štátnym inštitúciám.
Zamestnanci, ktorým spoločnosť ZTS – Výskum a vývoj nevyplatila mzdy už viac ako rok, stratili trpezlivosť a podali návrh na vyhlásenie konkurzu. Hoci štát podniku v roku 2022 daroval nenávratný príspevok vo výške 15 miliónov eur, firma dodnes dlhuje peniaze takmer všetkým dôležitým štátnym inštitúciám.
Podnik v Dubnici nad Váhom kedysi tvoril srdce strojníckeho priemyslu. V roku 1964 tu vzniklo vývojové stredisko, ktoré neskôr doplnil Výskumný ústav hydraulických mechanizmov. Odborníci sa tu špecializovali na kľúčové projekty pre:
- vodné elektrárne a vodné hospodárstvo,
- jadrovú energetiku.
Zásadný zlom nastal v roku 2005, keď firmu kúpila akciová spoločnosť STM Power. Za touto spoločnosťou stojí Štefan Košovan, muž s minulosťou v štátnej energetike. Štefan Košovan musel v marci 2000 odstúpiť z pozície šéfa Slovenských elektrární po sérii škandálov. Vyšetrovanie vtedy odhalilo, že presadzoval nevýhodné obchody, ktoré nahrávali jeho bývalým zamestnávateľom:
- Presadzoval export jadrového paliva tak, aby Devínska banka získala províziu 1,6 miliardy korún. Práve z tejto banky Košovan do elektrární prišiel.
- Firma Apis: Pridelil jej lukratívnu licenciu na vývoz elektriny, a v minulosti v nej sám pôsobil.
Napriek odvolaniu z vedenia elektrární Košovan v energetike podnikať neprestal. Podľa registra partnerov verejného sektora dnes ovláda päť firiem, medzi nimi aj upadajúcu ZTS – Výskum a vývoj.