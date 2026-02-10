Z Vyšehradskej štvorky sú pred Slovenskom Česko a Poľsko.
Maďarsko sa už štvrtý rok po sebe umiestnilo na poslednom mieste v rámci Európskej únie (EÚ) v rebríčku vnímania korupcie, ktorý v utorok zverejnila centrála Transparency International (TI) v Berlíne. Upozornil na to server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarsko získalo v indexe vnímania korupcie (CPI) za rok 2025 iba 40 bodov zo 100 možných. Medziročne ide o zhoršenie o jeden bod. Platí pritom, že čím vyššie je skóre, tým je v krajine korupcia menšia.
Rovnaký počet bodov ako Maďarsko získalo vlani aj Bulharsko a spolu tak patria medzi najskorumpovanejšie krajiny EÚ. Na chvoste Únie sa nachádza tiež Rumunsko so 45 bodmi.
Slovensko sa umiestnilo na 61. mieste
Vo vnímaní korupcie Maďarsko od roku 2018 buď stagnuje, alebo klesá o jeden až dva body ročne. Na dno rebríčka EÚ sa krajina prvýkrát prepadla v roku 2020.
Ku krajinám s najmenšou mierou korupcie na svete patrí opäť Dánsko s 89 bodmi, Fínsko (88) a Singapur (84). Naopak, na chvoste zostávajú Južný Sudán a Somálsko (spoločne na 181. pozícii) a Venezuela (180. miesto). Z európskych štátov sa najhoršie umiestnilo Rusko (157. miesto), s korupciou sa stále borí aj Ukrajina (104. miesto).
Z postkomunistických krajín sa dlhodobo najvyššie drží Estónsko, ktoré figuruje v súčasnosti na 12. pozícii na svete. Z Vyšehradskej štvorky sú pred Slovenskom (61. miesto) Česko, ktoré sa medziročne posunulo zo 46. na 39. pozíciu a Poľsko na 52. mieste. V rámci EÚ sa k dlhodobo poslednému Maďarsku (84. miesto) pridružilo vlani aj Bulharsko.