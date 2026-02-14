Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 14. februára 2026 o 6:50
Čas čítania 0:38

Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €

Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €

Od júla 2025 sa ceny náplní do e-cigariet, nikotínových vrecúšok aj žuvacieho tabaku zvýšili o viac ako jedno euro na balenie.

Od júla 2025 sa citeľne zvýšili ceny alternatívnych tabakových výrobkov. Náplne do e-cigariet, nikotínové vrecúška či žuvací tabak zdraželi približne o 1 až 1,50 eura za balenie. Dôvodom je rozšírenie spotrebnej dane v rámci konsolidačného balíka vlády, ktorý má priniesť viac peňazí do štátneho rozpočtu.

Klasické cigarety a sypaný tabak sa zatiaľ nezvýšili – ich ceny by mali zostať stabilné minimálne do februára 2026. Mnohí fajčiari si preto ešte pred júlom robili zásoby, no lacnejšie balenia sa už dopredali a nové ceny sú v plnom platnosti.

cigarety velo žuvací tabak nikotínové vrecúška E-cigarety Ilustračná fotografia.
Zobraziť galériu
(4)

Zároveň sa pripravuje ešte výraznejší zásah. Európska únia chce zdvojnásobiť minimálnu daň na tabak v celej EÚ. Ak návrh prejde, cena krabičky cigariet by mohla v najbližších rokoch vzrásť z dnešných 5 – 6 eur až na 12 – 13 eur. Tento krok má podporiť znižovanie fajčenia a ochranu verejného zdravia, no znamenal by výrazný zásah do peňaženiek fajčiarov, informuje denník SME.

Celý prehľad toho, čo od začiatku roka zdraželo, si môžeš prečítať tu.
velo žuvací tabak nikotínové vrecúška
Zdroj: Velo
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Ekonomika
