V prípade pešej turistiky alebo horolezectva môže takéto počasie predstavovať nebezpečenstvo.
V stredu 11. februára 2026 bude na horách fúkať silný vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť až silu víchrice. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí v čase od 08:00 do 14:00.
Varovanie platí pre okresy vysokohorských polôh, teda Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica, informuje SHMÚ.
V týchto lokalitách sa na hrebeňoch očakáva vietor, ktorý môže v krátkodobých nárazoch dosahovať rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, čo v prepočte predstavuje 110 až 135 kilometrov za hodinu.
Priemerná rýchlosť vetra sa bude pohybovať v rozmedzí 20 až 24 metrov za sekundu (70 až 85 kilometrov za hodinu). Hoci je takýto jav v zimnom období a vo vysokohorskom prostredí pomerne bežný, pre ľudí pohybujúcich sa v horách predstavuje potenciálne nebezpečenstvo.
Odborníci preto varujú predovšetkým milovníkov pešej turistiky a horolezectva, aby počas trvania výstrahy zvážili svoje aktivity. Extrémne silný vietor v kombinácii s nízkymi teplotami a snežením môže viesť k rýchlemu podchladeniu, strate orientácie a výraznému zníženiu stability v exponovanom teréne. Po štrnástej hodine by mal vietor postupne slabnúť, no podmienky na hrebeňoch môžu kvôli rozvírenému snehu zostať náročné aj vo zvyšnej časti dňa.