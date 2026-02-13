Hlavné témy
Katarína Jánošíková TASR
dnes 13. februára 2026 o 16:40
Čas čítania 0:50

ZSSK upozorňuje na zmeny v cestovnom poriadku. Tento úsek zostane úplne bez vlakovej dopravy

ZSSK upozorňuje na zmeny v cestovnom poriadku. Tento úsek zostane úplne bez vlakovej dopravy
Zdroj: ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko upravuje od polovice februára jazdu vlakov na Považí aj v smere do Českej republiky.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich na rozsiahle zmeny v cestovnom poriadku. Rekonštrukcie na slovenskom území a vážny zosuv pôdy v Českej republike si vyžiadali obmedzenia, ktoré potrvajú od polovice februára.

Kvôli prácam na úseku Trnava – Leopoldov zavedie dopravca od 16. do 24. februára nasledovné opatrenia:

  • Rýchliky Ponitran (Prievidza – Bratislava): Budú mimoriadne zastavovať v Pezinku.
  • V úseku Pezinok – Bratislava-Nové Mesto vám v nich uznajú aj lístky IDS BK.
  • Vlaky REX a Os (Nitra – Trnava): Tieto spoje pôjdu len po Leopoldov. Ak pokračujete do Trnavy, musíte v Leopoldove prestúpiť na rýchliky Považan, ktoré budú dočasne zastavovať aj v Brestovanoch.
  • Smer Česko: Odstávka cez Lúky pod Makytou až do decembra.
  • Zosuv pôdy na českej strane (Horní Lideč – Vsetín) spôsobil úplné prerušenie dopravy cez pohraničný priechod. Toto obmedzenie potrvá až do 12. decembra 2026.
  • Valašský expres (Žilina – Praha): V úseku Púchov – Vsetín vás odvezie náhradný autobus.

Autobusy v Púchove nebudú čakať na meškajúce vlaky zo Žiliny či Trenčína. ZSSK preto odporúča cestujúcim využiť skorší spoj, aby stihli nadväzný autobus.
Regionálne vlaky budú premávať len po Strelenku. Úsek Strelenka – Horní Lideč zostane úplne bez vlakovej dopravy.

Nočný spoj do Prahy

Cestujúci nočným vlakom EN 442 z Humenného do Prahy musia počítať so zmeneným časom príchodu do cieľovej stanice. Táto zmena sa dotkne aj vykládky automobilov v stanici Praha-Michle.

zssk vagón
Zdroj: ZSSK
