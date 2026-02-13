Železničná spoločnosť Slovensko upravuje od polovice februára jazdu vlakov na Považí aj v smere do Českej republiky.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich na rozsiahle zmeny v cestovnom poriadku. Rekonštrukcie na slovenskom území a vážny zosuv pôdy v Českej republike si vyžiadali obmedzenia, ktoré potrvajú od polovice februára.
Kvôli prácam na úseku Trnava – Leopoldov zavedie dopravca od 16. do 24. februára nasledovné opatrenia:
- Rýchliky Ponitran (Prievidza – Bratislava): Budú mimoriadne zastavovať v Pezinku.
- V úseku Pezinok – Bratislava-Nové Mesto vám v nich uznajú aj lístky IDS BK.
- Vlaky REX a Os (Nitra – Trnava): Tieto spoje pôjdu len po Leopoldov. Ak pokračujete do Trnavy, musíte v Leopoldove prestúpiť na rýchliky Považan, ktoré budú dočasne zastavovať aj v Brestovanoch.
- Smer Česko: Odstávka cez Lúky pod Makytou až do decembra.
- Zosuv pôdy na českej strane (Horní Lideč – Vsetín) spôsobil úplné prerušenie dopravy cez pohraničný priechod. Toto obmedzenie potrvá až do 12. decembra 2026.
- Valašský expres (Žilina – Praha): V úseku Púchov – Vsetín vás odvezie náhradný autobus.
Autobusy v Púchove nebudú čakať na meškajúce vlaky zo Žiliny či Trenčína. ZSSK preto odporúča cestujúcim využiť skorší spoj, aby stihli nadväzný autobus.
Regionálne vlaky budú premávať len po Strelenku. Úsek Strelenka – Horní Lideč zostane úplne bez vlakovej dopravy.
Nočný spoj do Prahy
Cestujúci nočným vlakom EN 442 z Humenného do Prahy musia počítať so zmeneným časom príchodu do cieľovej stanice. Táto zmena sa dotkne aj vykládky automobilov v stanici Praha-Michle.