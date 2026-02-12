Počet dní strávených na maródke klesol o 3,5 milióna.
Sociálna poisťovňa vlani úspešne zakročila proti zneužívaniu práceneschopnosti. Vďaka novým kontrolným právomociam posudkových lekárov ušetrila štátu milióny eur a znížila mieru chorobnosti na historické minimum, informuje sociálna poisťovňa na svojom webe.
Celkový prínos pre verejné financie dosiahol 139,4 milióna eur. Táto suma pozostáva z viacerých zložiek:
- 70 miliónov eur ušetrila poisťovňa na nevyplatených nemocenských dávkach.
- 43,4 milióna eur získal štát navyše na sociálnych odvodoch.
- 18,3 milióna eur pritieklo do zdravotných poisťovní.
- 8,4 milióna eur vybrala štátna pokladnica na daniach.
Nové opatrenia radikálne zmenili štatistiky. Kým v roku 2024 poistenci vymeškali prácu kvôli chorobe viac ako 39 miliónov dní, v roku 2025 toto číslo kleslo na 35,5 milióna dní. Ľudia si tak zobrali maródku o 3,5 milióna dní menej ako rok predtým.
Priemerné percento PN kleslo o 11,38 % a zastavilo sa na hodnote 3,1 %, čo predstavuje najnižšiu úroveň za posledných 25 rokov.
Poisťovňa pripisuje dobré výsledky najmä týmto krokom:
- Posilnila kontrolnú činnosť a zmenila organizáciu posudkového systému.
- Zlepšila prístup k zdravotným údajom pacientov.
- Zintenzívnila spoluprácu s ďalšími inštitúciami.
- Využila maximálne úsilie svojich posudkových lekárov.
Poisťovňa vlani vyplatila celkovo 1 374 810 nemocenských dávok.
- Mesačný priemer: 114 568 dávok.
- Priemerná výška dávky: 454,86 eura.
- Sprísnenie pravidiel od januára 2026
Štát od nového roka prináša ďalšie nariadenia. Ak ošetrujúci lekár vystaví novú PN v období 7 pracovných dní po tom, ako tú predchádzajúcu ukončil posudkový lekár, bude na to potrebovať jeho výslovný súhlas. Potrebuje na to výslovný súhlas posudkového lekára. Cieľom je zabrániť zneužívaniu maródok bez reálneho zhoršenia zdravotného stavu.