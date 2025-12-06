Na Slovensku by sa v krytoch civilnej obrany mohol schovať len každý 25. človek.
Ministerstvo vnútra SR pripravilo príručku o správaní sa v krízových situáciách, informoval o tom šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok. Spomenul aj konkrétne krízové situácie, ktoré už Slovensko zažilo: covidovú krízu, utečeneckú krízu po vypuknutí vojny na Ukrajine či slintačku.
Novú generáciu varovných technológií s dobudovaným systémom sirén majú v 160 obciach v Košickom a Prešovskom kraji. Minister tiež poznamenal, že na Slovensku by sa v krytoch civilnej obrany mohol schovať len každý 25. človek.
Vláda pripravuje reformu civilnej ochrany podľa vzoru západných krajín. Do konca roka 2025 sľubuje, že preverí všetky kryty a dokončí pasportizáciu.
Príručku s názvom Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu môžete nájsť v elektronickej podobe na www.minv.sk/kriza. Štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák poznamenal, že príručka má aj zvukovú verziu.