Množstvo obyvateľov bytových domov o tomto pravidle vôbec nevie, často ho preto neúmyselne porušujú.
- Obyvatelia bytových domov si často zvyknú odkladať rôzne veci do spoločných priestorov.
- Avšak kočíky, bicykle či nábytok uložený na chodbe ich môže vyjsť poriadne draho, informuje web lepsiasprava.sk.
- V prípade porušenia pravidla ti môže inštitút domového poriadku uložiť pokutu až vo výške 16 330 eur.
Širší kontext: V prípade, že má tvoj sused odložené veci na chodbe, je dôležité ho na daný problém upozorniť. Ak by sa jeho správanie nezmenilo a odložené veci by naďalej zostali v spoločných priestoroch, môžeš sa obrátiť na inštitút domového poriadku.
Veci odložené na chodbe bytového domu môžu v prípade nebezpečenstva zavadzať v únikovej ceste. Zároveň môžu skomplikovať prejazd záchranným zložkám.
