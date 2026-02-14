Prešovská polícia cestu I/66 uzavrela.
Prešovská krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že husté sneženie a dopravná nehoda znemožnili prejazd cez horský priechod Vernár na ceste I/66.
„Žiadame vodičov, aby zvolili alternatívnu trasu a zvýšili opatrnosť na cestách,“ dodala polícia a zároveň odporúča sledovať aktuálne dopravné informácie.
