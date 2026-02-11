Otec obete, ktorý sa v minulosti liečil kvôli problémom s alkoholom, vypil v deň tragédie pol litra vína.
Návšteva rodiny v USA sa zmenila na krvavú tragédiu. 23-ročnú Britku Lucy Harrison z Warringtonu zastrelil 10. januára 2025 v texaskom Prospere pod vplyvom alkoholu jej vlastný otec Kris Harrison. Incident sa udial krátko predtým, ako mali Lucy a jej priateľ Sam Littler odletieť späť do Spojeného kráľovstva.
Podľa vyšetrovania sa Lucy a jej otec ráno pohádali o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý sa pripravoval na inauguráciu do druhého funkčného obdobia, uvádza BBC. Partner obete povedal, že sa Lucy často hnevala na svojho otca za jeho postoj k vlastníctvu zbraní.
Kris Harrison, ktorý bol v minulosti na odvykačke kvôli alkoholu, v ten deň vypil približne pol litra bieleho vína. Podľa partnera obete sa Lucy opýtala svojho otca: „Ako by si sa cítil, keby som bola dievča v tej situácii a bola by som sexuálne napadnutá?"
Harrison jej odpovedal, že má ďalšie dve dcéry, ktoré s ním bývajú, takže ho to až tak nerozruší.
Nevedel si spomenúť, či mal prst na spúšti
Krátko pred odchodom na letisko sa Lucy nachádzala v kuchyni, keď ju jej otec vzal za ruku a odviedol do prízemnej izby. Asi o 15 sekúnd neskôr zaznel hlasný úder, po ktorom Kris Harrison kričal na svoju manželku Heather.
Littler uviedol, že keď vošiel do izby, Lucy ležala pri vchode do kúpeľne a Kris kričal nezmysly. Tvrdí, že spolu s Lucy pozerali noviny o zločinoch so zbraňou a on jej ukázal svoj Glock 9 mm. Krátko na to zaznel výstrel. Otec obete tvrdil, že si nemohol spomenúť, či mal v danom momente prst na spúšti.
Americká veľká porota (Grand Jury) v Texase rozhodla, že neexistuje dostatok dôkazov na vznesenie obvinenia z neúmyselného zabitia. Kris Harrison tak v Spojených štátoch nečelí žiadnemu trestu a zostáva na slobode. Prípad bol uzavretý ako tragická nehoda.
Keďže však Lucy bola občiankou Spojeného kráľovstva, prípad riešil aj britský koroner. Ten dnes (11. februára 2026) vyniesol verdikt, podľa ktorého išlo o usmrtenie spôsobené hrubou nedbanlivosťou, informoval The Guardian.