dnes 11. februára 2026 o 9:04
Čas čítania 2:43

Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
Zdroj: Gemini AI

Na Slovensku nie je podnikanie nič výnimočné – živnosť si dnes dokáže založiť takmer každý. Problém však nastáva v momente, keď podnikanie nefunguje tak, ako by malo.

Jednou z čoraz častejšie diskutovaných tém je takzvaná fiktívna živnosť, ktorá sa môže dostať na hranicu neoprávneného podnikania alebo porušovania zákona. Čo to znamená, kto riskuje problémy a aké následky môžu hroziť?

10. februára 2026 o 6:28 Čas čítania 1:08 Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur

Čo je neoprávnené podnikanie a odkiaľ pochádza tento problém

Jednoducho povedané, neoprávnené podnikanie znamená vykonávanie zárobkovej činnosti bez potrebného oprávnenia. Na Slovensku ide najčastejšie o podnikanie bez živnostenského listu alebo mimo rozsahu povolených činností.

Zákon definuje podnikanie ako pravidelnú činnosť vykonávanú za účelom dosiahnutia zisku, takže ak niekto dlhodobo poskytuje služby alebo predáva produkty, spravidla musí mať živnosť.

Nie každá zárobková aktivita však automaticky znamená podnikanie. Existujú aj príležitostné príjmy, napríklad jednorazový predaj výrobkov alebo drobná brigáda, ktoré nemusia spĺňať znaky podnikania, pokiaľ nejde o systematickú činnosť.

Problém fiktívnej živnosti je trochu odlišný. Ide o situáciu, keď živnosť síce existuje formálne, no v praxi slúži napríklad na obchádzanie pracovnoprávnych pravidiel. Typickým príkladom je, keď človek pracuje pre jednu firmu ako „živnostník“, no v realite funguje ako zamestnanec – má pevný pracovný čas, nadriadeného či pravidelný mesačný príjem.

Fiktívna živnosť: keď sa zo spolupráce stáva maskovaný pracovný pomer

V praxi ide o to, že firma zamestná človeka ako externého živnostníka, aby sa vyhla odvodom, pracovným benefitom či zákonným povinnostiam voči zamestnancom.

 

Aj keď má takáto osoba živnosť, môže sa dostať do konfliktu so zákonom, ak reálne vykonáva prácu podobnú pracovnej zmluve. Úrady vtedy posudzujú, či ide o skutočné podnikanie, alebo len o formálne nastavený vzťah. Podnikatelia by preto mali dávať pozor napríklad na obsah zmlúv, fakturáciu alebo rozsah činností, aby zodpovedali predmetu podnikania.

Problém sa netýka len podnikateľov

Fiktívna živnosť môže negatívne ovplyvniť aj klientov alebo partnerov. Ak zákazník využije služby človeka bez riadneho oprávnenia, môže mať problém s reklamáciou alebo vymáhaním škody. Zmluvy uzatvorené s neoprávneným podnikateľom totiž môžu byť považované za neplatné, čo výrazne komplikuje riešenie sporov.

Kto môže nahlásiť fiktívnu živnosť?

Súvisiace témy:
Ekonomika
