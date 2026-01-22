V okolí obce Bohatice sa po ceste preháňal klokan Kevin, ktorý namiesto divočiny objavoval zasneženú krajinu smerom na Mimoň.
Na ceste a v jej okolí v obci Bohatice poskakoval klokan Kevin, ktorý by za celý svoj život v divočine len ťažko videl sneh. „Policajné hliadky našli klokana pri krajnici. Bol síce rozrušený, ale plný energie. Autá idúce v protismere ho nijako nevystrašili a pokračoval v skákaní po pravej strane vozovky smerom na Mimoň,“ uviedla poručíčka Klára Jeníčková v tlačovej správe.
Policajti zásah opísali ako „športový zápas“, pri ktorom klokan Kevin poriadne preveril fyzickú kondíciu zasahujúcich príslušníkov Policie České republiky. Našťastie pre majiteľa v tomto netradičnom súboji zvíťazila hliadka českolípskej polície – Kevina zahnaného do kúta vytiahli z krovia za chvost, upokojili ho pohladením a unaveného vrátili späť majiteľovi.
Dobrou správou je, že ani klokanovi, ani zasahujúcim policajtom sa nič nestalo. Pravdepodobne všetci zúčastnení teraz dúfajú, že sa podobnej situácii v blízkej budúcnosti radšej vyhnú