Ide o obyvateľa berlínskej štvrte Zehlendorf, ktorý v lotérii uhádol všetkých šesť čísel
Takmer 400-tisíc eur z lotérie zostáva nevyzdvihnutých. Výhru získal jeden z hráčov už v roku 2023, no dodnes sa k nej nikto neprihlásil. Ide o obyvateľa berlínskej štvrte Zehlendorf, ktorý v lotérii uhádol všetkých šesť čísel, informuje web Bild.
Podľa nemeckých médií sa však výhercovi rýchlo kráti čas. Ak si peniaze nevyzdvihne do konca tohto roka, výhra prepadne a vráti sa späť do lotérie. Nie je to pritom jediný takýto prípad. Nevyzdvihnutá zostáva aj ďalšia výhra vo výške takmer 300-tisíc eur, pričom jej držiteľ má čas prihlásiť sa až do roku 2028.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
19. januára 2026 o 8:27 Čas čítania 0:12 Ministerstvo vnútra hlási výpadok služieb: Dnes si doklady nevybavíš na žiadnom úrade
19. januára 2026 o 6:28 Čas čítania 1:18 Danko kritizuje Fica pre atómovú elektráreň. Premiér podľa neho robí chybu, keď sa dohodol s Trumpom