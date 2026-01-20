Zistite, ktoré výrobné dávky predstavujú riziko a ako môžete nepoužitý tovar vrátiť predajcovi.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preventívne stiahol viaceré výrobky značky BEBA. Výrobca Nestlé Nutrition sťahuje počiatočnú aj následnú dojčenskú výživu a potraviny na osobitné lekárske účely po tom, čo laboratórne analýzy odhalili prítomnosť toxínu cereulid.
Hygienici varujú, že kontaminácia cereulidom spôsobuje najmä:
- nechutenstvo a malátnosť,
- pocit na vracanie (nauzeu) a samotné vracanie,
- v závažných prípadoch nemožno vylúčiť ani vážnejšie poškodenie zdravia.
Úrad preto dôrazne neodporúča, aby rodičia tieto šarže naďalej používali na prípravu stravy pre dojčatá.
Sťahovanie z trhu sa vzťahuje na konkrétne šarže vyrobené v Nemecku:
- BEBA supreme PRE (800 g): dávka L51460742F1
- BEBA expert PRE (550 g): dávka L51700742A1
- BEBA Frühgeborenen Nahrung: dávka 53020742C1
- Výrobca preventívne sťahuje aj ďalšie produkty z radov BEBA PRE, expert, comfort a supreme.
Hoci nie všetky tieto výrobky dorazili na náš trh, regionálne úrady verejného zdravotníctva momentálne overujú ich distribúciu u všetkých obchodných partnerov Nestlé.
Ak máte doma niektorý z uvedených výrobkov, môžete ho vrátiť priamo v predajni, kde ste ho zakúpili. Predajcovia vám vrátia peniaze aj bez predloženia pokladničného bloku, keďže ide o bezpečnostné riziko nahlásené cez európsky výstražný systém RASFF.