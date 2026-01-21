ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné

Testovanie začne už čoskoro.
ChatGPT by mal čoskoro začať zobrazovať užívateľom reklamy. Zmena sa zatiaľ týka len používateľov z USA. Ovplyvní ako bezplatnú verziu, tak nové predplatné ChatGPT Go. Testovanie začne čoskoro a nebude sa vzťahovať na používateľov mladších ako 18 rokov.
Spoločnosť OpenAI uviedla, že sa rozhodla preskúmať možnosti reklamy, „aby viac ľudí mohlo využívať naše nástroje s menšími obmedzeniami používania“.
„Reklamy nemajú vplyv na odpovede, ktoré vám ChatGPT poskytuje. Odpovede sú optimalizované na základe toho, čo je pre vás najužitočnejšie. Reklamy sú vždy oddelené a jasne označené,“ uvádza spoločnosť.
„Neprijímame peniaze za ovplyvňovanie odpovedí, ktoré vám ChatGPT poskytuje, a vaše konverzácie zostávajú pred inzerentmi súkromné. Je nám jasné, že mnoho ľudí chce využívať umelú inteligenciu, ale nechce za ňu platiť, a preto dúfame, že takýto obchodný model bude fungovať,“ uviedol šéf OpenAI Sam Altman.