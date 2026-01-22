Hlavné témy
TASR
dnes 22. januára 2026 o 13:27
Čas čítania 1:11

Čo robiť v prípade vojny? Vláda v Poľsku rozposiela občanom príručky

Čo robiť v prípade vojny? Vláda v Poľsku rozposiela občanom príručky
Zdroj: FOTO TASR - Slavomír Gregorík

Poľsko posiela každej domácnosti krízovú príručku.

Poľským domácnostiam začali v uplynulých dňoch do schránok doručovať príručky od ministerstiev obrany a vnútra. Publikácia o príprave na krízové situácie vrátane vojny informuje, ako si vypracovať vlastný krízový plán, ako sa správať v prípade náletov, prírodných katastrof, kybernetických hrozieb, či v prípade podozrivých aktivít, informuje varšavský spravodajca TASR.

„V uplynulých rokoch ohrozenie Poľska významne narástlo. Dezinformácie, kyberútoky, hybridné hrozby a sabotáže sú využívané na destabilizáciu štátu,“ píše sa v úvode vládnej príručky. Hoci nie je možné všetkým krízam zabrániť, je možné sa na ne systematicky pripraviť, uvádzajú autori. Vláda preto brožúru rozoslala do všetkých domácností.

Samostatná časť sa venuje ochrane obyvateľstva a civilnej obrane. Vysvetľuje, že systém ochrany ľudí, majetku a infraštruktúry z času mieru sa v prípade vyhlásenia vojnového stavu mení na civilnú obranu. Zodpovednosť za zvládanie kríz sa vtedy stáva spoločnou úlohou celej spoločnosti a nenesú ju len štátne orgány.

Príručka informuje o povinnostiach v prípade mobilizácie

Veľká časť publikácie je venovaná konkrétnym odporúčaniam napríklad pri leteckom útoku, dlhodobých výpadkoch prúdu, evakuácii, či v prípade jadrového útoku. Odporúča ako zabezpečiť obytné priestory, komunikovať s blízkymi, či aké zásoby mať pripravené.

Venuje sa aj rozpoznávaniu podozrivých nepriateľských aktivít - kontaktom s prísľubom ľahkého zárobku, snahe získavať citlivé údaje, neobvyklému označovaniu objektov či sledovaniu kritickej infraštruktúry. Samostatné kapitoly sa zameriavajú na kybernetickú bezpečnosť, prírodné katastrofy, prvú pomoc, či hygienu v krízových časoch.

Príručka informuje o povinnostiach v prípade mobilizácie a možnosti dobrovoľného zapojenia sa do obranných aktivít. Ponúka aj inštrukcie pre každú domácnosť na vypracovanie vlastného krízového plánu, ako si dohodnúť miesto stretnutia v prípade rozdelenia, či kľúčové kontakty.

„Bezpečnosť je naša spoločná zodpovednosť. Pozývame vás prečítať si príručku a podeliť sa s poznatkami v nej s rodinou, priateľmi a susedmi,“ dodávajú v sprievodnom liste k príručke minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a minister vnútra Marcin Kierwiňski.

Poľskí vojaci
Zdroj: FOTO TASR - Slavomír Gregorík
