Oteplenie však so sebou nesie aj nebezpečenstvo v podobe ranných mrazov a mrznúceho mrholenia.
V piatok, 16. januára 2026, pocítime na Slovensku oteplenie, pretože k nám začína prúdiť teplejší vzduch. Zatiaľ čo vo vyšších polohách stúpali teploty nad nulu už vo štvrtok, Bratislava stále mrzla. Počas piatka však oteplenie dorazí aj do hlavného mesta. Mrazy však naďalej potrápia vodičov a chodcov v nočných a ranných hodinách, čo zvyšuje riziko poľadovice, informuje iMeteo.
Nočné teploty klesnú na 0 až -5 °C, v údoliach pri zmenšenej oblačnosti až na -8 °C. Cez deň meteorológovia očakávajú najvyššie teploty v rozmedzí 0 až +5 °C, pričom na horách vo výške 1 500 m n. m. sa teplota udrží okolo nuly.
Piatok prinesie prevažne zamračenú oblohu a lokálne hmly. Ojedinele sa objaví mrholenie s úhrnmi do 1 mm, ktoré môže dopoludnia namŕzať. Zmenšenú oblačnosť si vychutnajú najmä ľudia vo vysokých polohách na strednom a východnom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva prevažne bezvetrie alebo slabý vietor. Na juhozápade miestami zafúka východný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 6 m/s (20 km/h).