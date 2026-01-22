Prezident USA v Davose mierne zmenil rétoriku.
Americký prezident Donald Trump v stredu na svojej platforme Truth Social oznámil, že na základe stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem vytvorili rámec budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.
Riešenie bude podľa jeho vlastných slov prínosné pre Spojené štáty a všetky členské krajiny Aliancie. Oznámil tiež, že neuvalí clá na niektoré európske štáty, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. februára, informuje TASR.
„Dosiahli sme rámec budúcej dohody v súvislosti s Grónskom a v skutočnosti celým arktickým regiónom. Toto riešenie, ak sa zrealizuje, bude veľmi prínosné pre USA aj všetky štáty NATO,“ napísal šéf Bieleho domu.
Zrušil plánované clá
Trump objasnil, že na základe tohto porozumenia neuvalí clá na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - ktoré oznámil v sobotu. Platiť podľa neho mali od 1. februára až dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.
„Prebiehajú aj ďalšie rokovania týkajúce sa (systému protiraketovej obrany) Golden Dome (Zlatá kupola) v súvislosti s Grónskom,“ pokračoval Trump.
Ďalšie podrobnosti budú podľa neho zverejnené s postupom rokovaní. Za rokovania budú zodpovední americký viceprezident J.D. Vance, minister zahraničných vecí USA Marco Rubio, Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff a podľa potreby aj ďalší. Zodpovedať sa budú priamo Trumpovi.
Dohoda s neobmedzenou platnosťou?
Neskôr novinárom v Davose povedal, že dohoda bude platiť „navždy“. Na otázku, či USA získajú suverenitu nad Grónskom, Trump podľa AFP zaváhal a odpovedal: „Je to najlepšia dlhodobá dohoda a myslím, že všetkých postaví do naozaj dobrej pozície, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, nerasty a všetko ostatné.“
Podľa jeho slov „od dohody ľudia skákali od radosti“. Pre USA je fantastická a dostali všetko, čo chceli.
O „koncepte dohody“ sa vyjadril aj v rozhovore pre stanicu CNBC. „Je to trochu zložité, ale časom to vysvetlíme. Generálny tajomník NATO, ja a niekoľkí ďalší ľudia sme o tom hovorili a je to taký typ dohody, ktorú som chcel uzavrieť,“ dodal.
Hovorkyňa NATO Allison Hartová uviedla, že rozhovor medzi Trumpom a Ruttem bol mimoriadne produktívny. Rokovania podľa nej budú ďalej pokračovať s cieľom zaistiť bezpečnosť v Arktíde prostredníctvom spoločného úsilia spojencov, najmä siedmich arktických štátov. Zámerom je, aby sa Rusko a Čína ekonomicky a vojensky v regióne nikdy neetablovali.
Vylúčil, že by chceli použiť silu
Americký prezident opakovane vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko - autonómne územie Dánska - pre národnú bezpečnosť, ale i medzinárodnú. O tomto záujme hovoril aj v stredu vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. Žiadna krajina podľa neho nie je schopná zabezpečiť Grónsko okrem Spojených štátov.
Vo svojom prejave vylúčil možnosť, že by USA získali Grónsko silou, o čom predtým opakovane hovoril. Vyhlásil tiež, že na tomto území chce postaviť „najväčšiu Zlatú kupolu, aká bola kedy postavená“, a svojou podstatou bude zároveň chrániť Kanadu.
Deň pred týmto prejavom povedal, že si myslí, že v otázke Grónska sa podarí dospieť k riešeniu, ktoré uspokojí Spojené štáty aj Severoatlantickú alianciu.