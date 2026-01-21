Hlavné témy
TASR
dnes 21. januára 2026 o 12:01
Čas čítania 0:41

Netanjahu prijal Trumpovo pozvanie do Rady mieru. Tri európske krajiny účasť odmietli

Netanjahu prijal Trumpovo pozvanie do Rady mieru. Tri európske krajiny účasť odmietli
Zdroj: TASR/AP

Podľa Trumpovho plánu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prijal pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa do tzv. Rady mieru. V stredu to na sociálnej sieti X oznámil jeho úrad. Vznik rady je súčasťou implementácie druhej fázy prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy, informujú o tom správy svetových agentúr.

„Premiér Netanjahu oznámil, že prijal pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa a stane sa členom Rady mieru, ktorú budú tvoriť svetoví lídri,“ tvrdí sa vo vyhlásení izraelského predsedu vlády.

Tri krajiny pozvanie odmietli

Podľa Trumpovho plánu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia, napísala agentúra DPA.

Pozývacie listiny dostali desiatky svetových lídrov. Medzi nimi aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ruský prezident Vladimir Putin, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Nórsko, Francúzsko a Británia už pozvanie odmietli. V reakcii na postoj Paríža Trump pohrozil zavedením 200-percentného dovozného cla na francúzske šampanské a víno.

Benjamin Netanjahu
Zdroj: TASR/AP Photo/Ohad Zwigenberg
Súvisiace témy:
Zahraničie Donald Trump
