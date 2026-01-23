STVR má zaregistrované nové logá. Končí dvojbodka aj národné farby

STVR si zaregistrovala nové logá.
Slovenská televízia a rozhlas (STVR) si oficiálne zaregistrovala nové logá pre televíziu, rozhlas aj jednotlivé programové okruhy. Vyplýva to z údajov Úradu priemyselného vlastníctva, na ktoré upozornil portál Mediaboom.
Nové vizuály už neobsahujú charakteristickú dvojbodku, ktorá bola súčasťou identity bývalej RTVS viac ako 15 rokov. Zároveň sa v nich nenachádzajú národné farby ani trikolóra.
STVR zatiaľ neinformovala, odkedy nové logá nasadí do vysielania a ďalších výstupov.
STVR vznikla 1. júla 2024 po zrušení Rozhlasu a televízie Slovenska, no napriek zmene legislatívy dlhší čas používala pôvodnú vizuálnu identitu RTVS. Príprava nového dizajnu sa opakovane odkladala a inštitúcia v minulosti priznala, že pracovala s viacerými návrhmi, z ktorých sa niektoré napokon nepoužili.