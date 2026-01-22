Ide o podozrenia z machinácií pri verejnom obstarávaní a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, na ktoré upozornila nadácia Zastavme korupciu.
Európska prokuratúra začala trestné stíhanie vo veci obstarávania IT riešení pre portál verejnej správy slovensko.sk. Má ísť o podozrenia zo spáchania zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v štádiu pokusu. Vo štvrtok o tom na sociálnej sieti informovala nadácia Zastavme korupciu.
„Koncom roka sme spolu so Slovensko.Digital upozornili na pochybné nákupy za približne 130 miliónov eur, ktoré rozbehol minister Samuel Migaľ (nezávislý). Išlo o prerábku portálu slovensko.sk. Pre nákup jedného konkrétneho IT riešenia sme podali trestné oznámenie,“ uviedla nadácia.
Zastavme korupciu spresnila, že išlo o nákup tzv. licencie IAM pre portál slovensko.sk za 17,8 milióna eur. Podmienky boli podľa nej nastavené tak, aby zvýhodnili firmu Barclet, ktorá je prepojená s dlhoročným dodávateľom GlobalTel.
Podľa rezortu investícií nadácia prekrúcala informácie
Trestné oznámenie podala nadácia ešte koncom októbra minulého roka. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vtedy reagovalo, že víta trestné oznámenie, „pretože je absurdné a vďaka jeho neúspechu bude mať verejnosť ďalší argument na to, že kroky, ktoré sa realizujú, sú absolútne v súlade so zákonom a sú prospešné pre Slovensko“.
Podľa rezortu investícií nadácia ignorovala fakty a prekrúcala informácie, pričom MIRRI s ňou komunikovalo a na všetky otázky jej odpovedalo. Na portáli slovensko.sk fungujú licencie od spoločnosti Barclet od roku 2015, ale kapacitne a funkcionalitou podľa MIRRI nespĺňajú požadované parametre. Predmetom obstarávania malo byť ich vylepšenie.