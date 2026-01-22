Slovensko čaká oteplenie.
Na Slovensku nás čaká v najbližších dňoch oteplenie. Počasie sa začne výrazne meniť, informuje SHMÚ.
V piatok (23. január) sa miestami objaví slabé sneženie, mrholenie alebo dážď so snehom. Denné teploty sa budú pohybovať do +4 °C, nočné minimum klesne až na -10 °C. Prechodné zrážky môžu lokálne spôsobovať tvorbu poľadovice.
V sobotu sa oteplí na +6 °C, v noci teplota klesne približne na -8 °C. Od soboty až do pondelka meteorológovia očakávajú mrazivé a daždivé počasie, ktoré môže skomplikovať situáciu na cestách.
Nedeľa prinesie oteplenie, denné maximá dosiahnu +7 °C, nočné minimá sa zvýšia na -5 °C. Podobné teploty budú pokračovať aj v pondelok, keď sa denné teploty udržia okolo +7 °C a nočné minimá dosiahnu približne -2 °C.
V utorok sa mierne ochladí. Denné maximá klesnú na +3 °C, nočné teploty sa budú pohybovať okolo -2 °C.
Streda (28. január) prinesie polooblačné počasie s dennými teplotami do +4 °C, no v noci môže opäť výraznejšie prituhnúť, miestami až na -9 °C.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred poľadovicou na štvrtok a piatok pre všetky kraje okrem Prešovského.
Na svojom webe upozorňuje, že „predpokladaná intenzita a výskyt nebezpečného javu sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. Tento jav predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.“ Meteorológovia odporúčajú zvýšenú opatrnosť najmä vodičom a chodcom.