Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Lukáš Turčan
dnes 22. januára 2026 o 8:42
Čas čítania 0:54

Na Slovensku sa výrazne oteplí. Denné maximá môžu dosahovať +7 °C

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Na Slovensku sa výrazne oteplí. Denné maximá môžu dosahovať +7 °C
Zdroj: Instagram/@polsketatry

Slovensko čaká oteplenie.

Na Slovensku nás čaká v najbližších dňoch oteplenie. Počasie sa začne výrazne meniť, informuje SHMÚ.

V piatok (23. január) sa miestami objaví slabé sneženie, mrholenie alebo dážď so snehom. Denné teploty sa budú pohybovať do +4 °C, nočné minimum klesne až na -10 °C. Prechodné zrážky môžu lokálne spôsobovať tvorbu poľadovice.

V sobotu sa oteplí na +6 °C, v noci teplota klesne približne na -8 °C. Od soboty až do pondelka meteorológovia očakávajú mrazivé a daždivé počasie, ktoré môže skomplikovať situáciu na cestách.

Nedeľa prinesie oteplenie, denné maximá dosiahnu +7 °C, nočné minimá sa zvýšia na -5 °C. Podobné teploty budú pokračovať aj v pondelok, keď sa denné teploty udržia okolo +7 °C a nočné minimá dosiahnu približne -2 °C.

V utorok sa mierne ochladí. Denné maximá klesnú na +3 °C, nočné teploty sa budú pohybovať okolo -2 °C.

Streda (28. január) prinesie polooblačné počasie s dennými teplotami do +4 °C, no v noci môže opäť výraznejšie prituhnúť, miestami až na -9 °C.

shmu, počasie
Zdroj: shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred poľadovicou na štvrtok a piatok pre všetky kraje okrem Prešovského.

Na svojom webe upozorňuje, že „predpokladaná intenzita a výskyt nebezpečného javu sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. Tento jav predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.“ Meteorológovia odporúčajú zvýšenú opatrnosť najmä vodičom a chodcom.

shmu, počasie shmu, počasie
Zobraziť galériu
(2)
22. januára 2026 o 6:28 Čas čítania 0:56 Úrady preverovali výrobok od Nestlé. Aktuálne zverejnili výsledky kontroly Úrady preverovali výrobok od Nestlé. Aktuálne zverejnili výsledky kontroly
21. januára 2026 o 19:08 Čas čítania 0:37 SHMÚ varuje občanov vo viacerých oblastiach. Pre závažnú smogovú situáciu by mali obmedziť pobyt vonku SHMÚ varuje občanov vo viacerých oblastiach. Pre závažnú smogovú situáciu by mali obmedziť pobyt vonku
22. januára 2026 o 7:13 Čas čítania 1:54 Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Počasie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 3 hodinami
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
včera o 10:52
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
pred 2 dňami
Takmer 400-tisíc eur nikto nechce. Výhercovi z Berlína sa kráti čas
Takmer 400-tisíc eur nikto nechce. Výhercovi z Berlína sa kráti čas
pred 2 dňami
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 10:52
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
pred 2 dňami
Takmer 400-tisíc eur nikto nechce. Výhercovi z Berlína sa kráti čas
Takmer 400-tisíc eur nikto nechce. Výhercovi z Berlína sa kráti čas
2
pred 2 dňami
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
pred 2 dňami
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
pred 4 dňami
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
1
15. 1. 2026 19:20
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
2
pred 3 dňami
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
15. 1. 2026 12:11
Na Slovensko príde extrémny mráz. Teplota vzduchu klesne až na mínus 20 °C
Na Slovensko príde extrémny mráz. Teplota vzduchu klesne až na mínus 20 °C
Lifestyle news
Metóda poriadku, ktorú vyhľadali Yaksha aj Simona Salátová. Profesionálna organizátorka domácností ti vysvetlí, ako na to
pred 2 minútami
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
pred 19 minútami
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
pred hodinou
Nečakaný koniec v Bachelor Česko: Martin už našiel lásku a show predčasne opustil
pred 2 hodinami
Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá
včera o 17:58
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
včera o 16:42
Pomocou umelej inteligencie rozlúštili 4 000 rokov staré babylonské tabuľky. Vedci v nich odhalili predpovede katastrof
včera o 15:32
Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna
včera o 14:18
NASA musela zasiahnuť. Vyjadrila sa k virálnej konšpiračnej teórii o 12. auguste 2026
včera o 13:31
Herec zo Star Wars je opäť v centre škandálu. Na Instagrame zdieľal sexuálny obsah
včera o 12:20
Slovensko Všetko
Štát posiela Slovákom peniaze na energie: Každý však nedostane rovnako, rozhodujú tieto kľúčové pravidlá
dnes o 05:42
Štát posiela Slovákom peniaze na energie: Každý však nedostane rovnako, rozhodujú tieto kľúčové pravidlá
Pri jej výpočte zohráva úlohu nielen počet osôb v byte, ale aj lokalita či spôsob dodávky tepla.
AKTUÁLNE: Polícia spustila v Pezinku veľkú akciu. Je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti
pred hodinou
AKTUÁLNE: Polícia spustila v Pezinku veľkú akciu. Je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti
Muž v Leopoldove našiel peňaženku. Užíval si cudzie peniaze, kartou platil vo viacerých mestách
včera o 16:14
Muž v Leopoldove našiel peňaženku. Užíval si cudzie peniaze, kartou platil vo viacerých mestách
VIDEO: Vodič úmyselne narazil do policajného auta. Potom si spieval „Načo pôjdem domov“
včera o 15:29
VIDEO: Vodič úmyselne narazil do policajného auta. Potom si spieval „Načo pôjdem domov“
Úrady preverovali výrobok od Nestlé. Aktuálne zverejnili výsledky kontroly
dnes o 06:28
Úrady preverovali výrobok od Nestlé. Aktuálne zverejnili výsledky kontroly
Pri Bratislave onanoval 47-ročný muž. Na vlakovej stanici sledoval mladé dievča
včera o 13:03
Pri Bratislave onanoval 47-ročný muž. Na vlakovej stanici sledoval mladé dievča
Ekonomika Všetko
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
pred 2 dňami
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
2
6. 1. 2026 12:40
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
27. 12. 2025 13:45
ZOZNAM: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Zahraničie Všetko
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
pred 3 hodinami
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
pred hodinou
VIDEO: Trump si v príhovore v Davose viackrát pomýlil Grónsko s Islandom. Skomolil aj názov Azerbajdžanu
pred 3 hodinami
Grónsko pripravuje občanov na krízu. Rozdáva príručky, podľa ktorých sa treba riadiť
Slovensko Všetko
Štát posiela Slovákom peniaze na energie: Každý však nedostane rovnako, rozhodujú tieto kľúčové pravidlá
dnes o 05:42
Štát posiela Slovákom peniaze na energie: Každý však nedostane rovnako, rozhodujú tieto kľúčové pravidlá
pred hodinou
AKTUÁLNE: Polícia spustila v Pezinku veľkú akciu. Je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti
včera o 16:14
Muž v Leopoldove našiel peňaženku. Užíval si cudzie peniaze, kartou platil vo viacerých mestách

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
pred 2 dňami
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
Ak mal byť rok 2026 návratom k normálu, najnovšie čísla hovoria skôr o opaku. Slovenská ekonomika sa síce vyhne recesii, ale rast zostane veľmi slabý. Štát bude musieť šetriť, domácnostiam klesnú reálne príjmy a firmy pocítia slabší dopyt.
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia