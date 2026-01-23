Hlavné témy
TASR
dnes 23. januára 2026 o 9:37
Čas čítania 0:47

Na Slovensku sa výrazne oteplí. Treba sa však pripraviť aj na zrážky

Na Slovensku sa výrazne oteplí. Treba sa však pripraviť aj na zrážky
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Zajtra očakávame miestami slabé sneženie.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva pozvoľné otepľovanie. Na sociálnej sieti informuje, že na Slovensko začal prúdiť od juhu vlhší, a v ďalších dňoch postupne aj teplejší, vzduch. V nedeľu teploty dokonca vystúpia až na +7 °C. V niekoľkých dávkach sa budú vyskytovať aj zrážky. Upozorňuje tiež na poľadovicu.

„Zajtra očakávame miestami slabé sneženie, nedá sa vylúčiť aj mrholenie, ktoré môže byť aj mrznúce. Cez víkend by sa zrážky mali vyskytnúť na viacerých miestach. Ako sa bude vo výške postupne otepľovať, v priebehu soboty (24. 1.) sa bude sneženie meniť v nižších a neskôr aj v stredných polohách na dážď alebo dážď so snehom,“ napísali meteorológovia.

V sobotu ráno v oblasti juhoslovenskej kotliny môže byť v spodných vrstvách teplota okolo nuly alebo slabo pod nulou, kým vo výške sa už bude otepľovať nad nula stupňov Celzia.

„Teda je tu riziko tvorby ľadovice. V noci na sobotu a v sobotu ráno sa ľadovica ojedinele môže tvoriť na západnom a južnom Slovensku, v sobotu cez deň a v noci na nedeľu (25. 1.) na strednom a východnom Slovensku,“ upozornili meteorológovia. Situácia by však nemala byť ani zďaleka taká vážna ako minulý týždeň v utorok (13. 1.) na juhozápade.

Poľadovica
Poľadovica. Zdroj: TASR/Kristína Mayerová
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Slovensko Počasie
Najnovšie

