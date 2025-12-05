Relácia má pracovný názov Politická aréna na školách.
STVR pripravuje reláciu, v ktorej budú môcť žiaci stredných škôl dávať otázky politikom, informujú Stratégie. Pre Slovenskú televíziu a rozhlas pôjde o netradičný projekt a politickú diskusnú reláciu v úplne novom formáte. Cielená bude najmä na prvovoličov, ktorí nemusia byť pevne rozhodnutí o tom, komu dajú svoj hlas.
Relácia nesie pracovný názov "Politická aréna na školách" a školáci sa v nej budú môcť dopytovať na otázky bez moderátorských bariér. Podľa STVR je cieľom „posilniť politickú gramotnosť mladých, priblížiť im fungovanie samosprávy aj celonárodnej politiky a ukázať, že rozhodnutia politikov sa bytostne dotýkajú aj ich každodenného života“.
