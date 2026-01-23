Expert odhaduje v najbližšom období stagnáciu.
Ceny pohonných látok by na budúci týždeň mali stagnovať, mohli by sa pohybovať nahor alebo nadol v rozmedzí nula až dva centy. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Ropa si krátko vydýchla po situácii vo Venezuele, keď tento týždeň bol jedným z impulzov miernej volatility na cene ropy Donald Trump. Najprv chcel uvaliť vysoké clá na niektoré Európske krajiny v nadväznosti na napätú situáciu okolo Grónska, no následne ustúpil od ostrejšej rétoriky voči Európe, čo trh čítal ako pozitívnu správu a menšie riziko obchodnej vojny,“ priblížil.
Na druhej strane, dáta z USA podľa analytika trh brzdia. „Najnovšie čísla ukázali, že americké komerčné zásoby ropy vzrástli o 3,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 422,4 milióna barelov a zásoby benzínu vyskočili o 9 miliónov barelov. To je opäť potvrdenie signálu, že ponuky je zatiaľ dosť a veľký rast cien zatiaľ nehrozí,“ upozornil.
„Dopytový výhľad je však zmiešaný. IEA síce zlepšila odhad rastu dopytu v roku 2026 na približne 930 000 barelov denne, ale trh aj tak ostáva citlivý na to, či ponuka neporastie rýchlejšie než spotreba. Preto pri rope stále platí, že bez silnejšieho dopytového prekvapenia alebo výraznejšieho výpadku dodávok bude rast cien skôr limitovaný,“ dodal analytik XTB.